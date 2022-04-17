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زينتشينكو: ريال مدريد ملك دوري أبطال أوروبا وعلينا الاستعداد قدر الإمكان

17 نيسان / أبريل 2022 08:36

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أكد أولكسندر زينتشينكو، لاعب مانشستر سيتي، أن نادي ريال مدريد الإسباني "هو ملك دوري أبطال أوروبا"، قبل عشرة أيام من مواجهة لوس بلانكوس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
وقال زينتشينكو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عقب خسارة فريقه أمام ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: "علينا الاستعداد قدر الإمكان".
 
أضاف زينتشينكو: " ريال مدريد هو ملك دوري الأبطال، هذا الفريق فاز بالعديد من الألقاب في الماضي، هم من أفضل الفرق في العالم، لكن ما زال هناك الكثير من المباريات حتى نواجههم".
 
وتابع اللاعب الأوكراني: "كل مباراة، من الآن وحتى النهاية، هي مواجهة نهائية، ما زلنا نكافح من أجل لقبين وسنحاول الفوز بكل منهما".
 
وردا على سؤال حول المنافسة أمام كريم بنزيما أكد زينتشينكو أنه لا داعي للقلق عليه فقط، لأن ريال مدريد لديه العديد من اللاعبين المتميزين.
 
وأضاف الظهير الأيسر للسيتي: "بنزيما أحد أفضل المهاجمين في العالم. الطريقة التي يسجل بها الأهداف لا تصدق". 
 
وينتظر ليفربول الفائز من مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس التي ستقام في الخامسة والنصف مساء غد الأحد على نفس الملعب "ويمبلي".
 
ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم أصبح ساديو ماني هو أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ روبي فاولر ضد أستون فيلا في عام 1996.
 
كما أكدت الشبكة أن ليفربول سجل 19 هدفًا من الضربات الركنية في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من أهداف أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل إبراهيم كوناتي آخر ثلاث أهداف في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة.

وتأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير على مضيفه فريق ساوثهامبتون بنتيجة 4 – 1، فيما تأهل فريق ليفربول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تحقيق فوز صعب على مضيفه نوتينجهام فورست، بنتيجة 1-0.

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