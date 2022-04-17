وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل اعتقال 8 نواب بالمجلس التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية المؤسسات الخيرية تعلن تقديم مساعدات لأكثر من 86 ألف أسرة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تعلن صرف مساعدة مالية لأسر شهداء عدوان 2014 وكالة الرأي الفلسطينية وحدة العلاج الطبيعي تقدم نحو (48) ألف جلسة علاجية للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق موجة البث المشتركة لإحياء "يوم الأسير " وكالة الرأي الفلسطينية مباحث رفح تنجز قضية سرقة لمنازل مواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تفتتح مركز الأوقاف القرآني بمحافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": انطلاق حملة الوفاء لزيارة عوائل الشهداء والأسرى الرياضيين وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُشارك بتكريم حفظه القران من طلبة الطب بالجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تدعو لتكثيف الحملات القانونية والإعلامية لإنهاء مأساة الأسرى
أخبار » الأخبار العبرية

إصابة 7 مستوطنين جراء رشق حافلاتهم بالحجارة بالقدس

17 نيسان / أبريل 2022 10:38

القدس المحتلة - الرأي

أصيب 7 مستوطنين، صباح الأحد، جراء رشق حافلاتهم بالحجارة بمدينة القدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فلسطينيين هاجموا 3 حافلات كانت تقل مستوطنين في طريقهم لحائط البراق قرب باب السلسلة ما أدى لإصابة 7 منهم بجراح ووقوع أضرار كبيرة للحافلات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع تنظم محاضرة في السلامة المهنية لقسم السكرتاريا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟