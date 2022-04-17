إصابة 7 مستوطنين جراء رشق حافلاتهم بالحجارة بالقدس

القدس المحتلة - الرأي

أصيب 7 مستوطنين، صباح الأحد، جراء رشق حافلاتهم بالحجارة بمدينة القدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فلسطينيين هاجموا 3 حافلات كانت تقل مستوطنين في طريقهم لحائط البراق قرب باب السلسلة ما أدى لإصابة 7 منهم بجراح ووقوع أضرار كبيرة للحافلات.