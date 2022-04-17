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خلل يُفعل صفارات الإنذار بمستوطنة "ناحل عوز" شرق غزة

17 نيسان / أبريل 2022 05:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

دوت صفارات الإنذار عصر اليوم الأحد، في مستوطنة ناحل عوز شرق مدينة غزة، حيث تبين أن ذلك جاء بعد حدوث خلل في المنظومة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "الإنذار في ناحل عوز كاذب"، في حين نشرت مواقع عبرية شهادات لمستوطنين حول سماعهم صوت إنفجارات قبل انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنة.

ويأتي تفعيل صفارات الإنذار في الوقت الذي أعلنت فيه فصائل المقاومة عن رفع حالة الجهوزية في صفوفها أذرعها العسكرية في ضوء التطورات في المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات الإسرائيلية على المصلين.

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