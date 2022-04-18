النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2239) 18 ابريل 2022
أخبار فلسطينية
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- إصابتان حرجتان برصاص الاحتلال في اليامون غرب جنين
- أكثر من 117 إصابة جرّاء اعتداء الاحتلال على المصلّين في الأقصى
- الرئيس الفلسطيني ونظيره التركي يبحثان العدوان الإسرائيلي الخطير في القدس
- الاحتلال يصدر أمرا بهدم منزل الشهيد حمارشة منفذ عملية بني براك
- حوار فارس: الأسرى أحبطوا مخطط الاحتلال لتقويض إنجازاتهم
- "حماس": "الأقصى" عنوان هويتنا الوطنية وسنحميه
- أسامة حمدان: القدس يحميها استمرار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي
- الضفة.. إصابات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
- الوطني” الفلسطيني يدعو البرلمانات لوقف العدوان على المسجد الأقصى
- القائمة العربية الموحدة “تعلق” دعمها لحكومة بينيت احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية التعسفية في القدس
- عباس يحذر من خطورة “الاعتداءات المتكررة” على المسجد الأقصى
أخبار إسرائيلي
- إسرائيل ترفض كشف دور الأطباء في خطف أطفال يهود اليمن
- القائمة العربية الموحدة في إسرائيل تعلق عضويتها في الائتلاف الحكومي
- إسرائيل ترفض كشف دور الأطباء في خطف أطفال يهود اليمن
- تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ
- الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تصريحات لبيد
- بينيت يجري تقييما للأوضاع: إتاحة حريّة التصرّف الكاملة لأجهزة الأمن
اخبار دولية
- خلال اتصال مع هنية.. إيران تشيد بدفاع الشعب الفلسطيني عن القدس والأقصى
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اخبار عربية
- السعودية تدين وتستنكر إساءة المتطرفين في السويد للقرآن الكريم والاستفزازات ضد المسلمين
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
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- الضفة.. إصابات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
- الوطني” الفلسطيني يدعو البرلمانات لوقف العدوان على المسجد الأقصى
- القائمة العربية الموحدة “تعلق” دعمها لحكومة بينيت احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية التعسفية في القدس
- عباس يحذر من خطورة “الاعتداءات المتكررة” على المسجد الأقصى
-
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- مستوطن يدهس طفلا فلسطينيا في الضفة
- بريطانيا: ما تفعله روسيا في ماريوبول يشبه ما فعلته في الشيشان وسوريا
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- 1996م حكومة إسرائيل برئاسة شمعون بيريز (ولد عام 1923) ترتكب مجزرة دموية في بلدة قانا، في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 102ممن الأطفال والنساء اللبنانيين في لحظة واحدة، حين قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مقراً تابعاً لقوات حفظ السلام الدولية. جاءت المجزرة في نطاق عملية عسكرية موسعة شنّتها إسرائيل على لبنان ودعتها "حملة عناقيد الغضب"، واستهدفت فيها تدمير البنية التحتية للبنان، وقد حملت الأمم المتحدة تل أبيب مسؤولية ارتكاب المجزرة، إلا أن الولايات المتحدة عارضت ذلك بقوة.
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