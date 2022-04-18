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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2239) 18 ابريل 2022

18 نيسان / أبريل 2022 10:48

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2239) 18 ابريل 2022

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7 إصابات برصاص قوات الاحتلال في الخليل وقلقيلية



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18 نيسان (أبريل)

  • 2002م سرية الاقتحام والانتقام لحركة الجهاد الإسلامي تقتحم مغتصبة نتساريم وتوقع عدداً من الإصابات ويستشهد اثنان من السرية هما محمد ياسر ارحيم، وسالم محمد حسونة.
  • 1996م حكومة إسرائيل برئاسة شمعون بيريز (ولد عام 1923) ترتكب مجزرة دموية في بلدة قانا، في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 102ممن الأطفال والنساء اللبنانيين في لحظة واحدة، حين قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مقراً تابعاً لقوات حفظ السلام الدولية. جاءت المجزرة في نطاق عملية عسكرية موسعة شنّتها إسرائيل على لبنان ودعتها "حملة عناقيد الغضب"، واستهدفت فيها تدمير البنية التحتية للبنان، وقد حملت الأمم المتحدة تل أبيب مسؤولية ارتكاب المجزرة، إلا أن الولايات المتحدة عارضت ذلك بقوة.
  • 1984م انعقد مؤتمر "فاس" بالمغرب ليناقش إعلان قرار الكنيست الصهيونيّ اعتبار القدس عاصمة لـ (إسرائيل).
  • 1967م زحفُ أربعين ألف إسرائيلي باتجاه الضفة الغربية مطالبين حكومتهم بضمها إلى إسرائيل (قبل أقل من شهرين من حرب حزيران/ يونيو).
  • 1948م جيش الانتداب البريطاني ينسحب من مدينة طبريا في فلسطين والجماعات اليهودية المسلحة تقوم باحتلالها دون مقاومة.
  • 18/4/2012 الافراج عن الاسير خضر عدنان من سجون الاحتلال بعد اضراب عن الطعام دام اكثر من 50 يوما.
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