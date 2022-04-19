النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2240)  الثلاثاء   19/4/2022

2003 استشهد المصور الصحفي "نزيه عادل دروزة" (44) عاماً الذي يعمل في تلفزيون فلسطين ووكالة (الأسوشيتدبرس) الأميركية أثناء تصويره للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في البلدة القديمة من مدينة نابلس.