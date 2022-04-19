النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2240) الثلاثاء 19/4/2022
أخبار فلسطينية
هنية يهاتف عائلة الشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي
الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا يتبع لـ”حماس” في قطاع غزة
الخارجية الفلسطينية ترفض اتهام إسرائيل لها بـ”الإرهاب” لتغطية العدوان على الأقصى
مصدر بالمقاومة: القسام يستخدم صاروخ "ستريلا" لأول مرة في فلسطين
كتائب القسام تتصدى لطائرات الاحتلال بصواريخ أرض-جو
الرئيس الفلسطيني يبحث مع العاهل الأردني التصعيد الإسرائيلي بالمسجد الأقصى
عباس يشكر روسيا على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني
قاسم: "قصف الاحتلال محاولة فاشلة لمنع شعبنا من الدفاع عن القدس"
النخالة: ما يجري بالقدس من انتهاكات يعادله أرواحنا
الصحة: 250 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة والقدس خلال أسبوع
سرحان: الأشغال نجحت في حل إشكالية مقاطعة عطاءات الـ "أونروا"
وزير خارجية الجزائر يؤكد لنظيره الفلسطيني موقف بلاده الثابت الداعم للقضية الفلسطينية
أخبار إسرائيلية
بينيت: "حماس تشن حملات إعلامية ضدنا"
"نتنياهو" يعلق على الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة
يديعوت أحرونوت: جيش الاحتلال أعد بنك أهداف بغزة لضربها حال إطلاق صواريخ
اخبار دولية
مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة الثلاثاء حول الأوضاع في القدس المحتلة
مناشدات دولية وإقليمية للقيادة الفلسطينية بعدم تفعيل قرارات المجلس المركزي الأخيرة
رسالة باردة وحادة من بوتين تطلب تسليمه «كنيسة ألكسندر» في القدس
بنغلاديش تدين الهجوم الإسرائيلي على المسجد الأقصى
تبون لـ جوتيريش: على الأمم المتحدة التحرك بسرعة لحماية الفلسطينيين ومقدساتهم
بوتين يؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي بالقدس والأقصى
أخبار عربية
استنفار أردني للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى
اللجنة العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية تعقد اجتماعا طارئا الخميس المقبل
الأردن تستضيف اجتماعًا طارئًا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة سياسات وإجراءات إسرائيل
العاهل الأردني يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي مستجدات الأحداث في فلسطين المحتلة
الأردن يدعو إلى تحرك دولي فوري للضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات والانتهاكات للحرم القدسي
ملك المغرب والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا الاعتداءات الإسرائيلية في القدس
أمين "التعاون الإسلامي" ووزير الخارجية الفلسطيني يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى
وزير خارجية تونس يؤكد الاستعداد لتقديم كل الدعم للفلسطينيين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية
الرئيس الجزائري: الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأقصى خرق لحقوق الإنسان
برلمانيون مصريون: ما يجري بالقدس لا يمكن السكوت عنه
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الضفة.. استشهاد فتاة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاصة إسرائيلية
إسرائيل تقول إنها اعترضت قذيفة صاروخية أُطلقت من غزة
لليوم الثالث على التوالي.. المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال- (فيديوهات)
مستوطنون يمنعون فتح طريق مغلق للفلسطينيين
المستوطنون يُخططون للاستيلاء على كامل “الأقصى”
الشرق القطرية
دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى فجر الجمعة الثالثة من رمضان
مقدسية تتجاهل كسر الاحتلال يدها وتكمل توثيق اعتداءاته
الرئيس الفلسطيني يطلع نظيره الروسي على آخر التطورات في القدس المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويجبر المصلين على مغادرته تمهيداً لاقتحام المستوطنين
إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالقدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حالة من الغضب تجتاح المواطنين في الضفة أثر اعتقال الناشط عمرو
القسام يعلن التصدي للطيران الحربي الإسرائيلي بصواريخ أرض - جو
الأسرى الإداريون يُواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
"فواز حمايل" لم ينزل عن الجبل
"سعدات" يترقب صفقة تبادل مشرِّفة تكسر قيده وتُبيِّض السجون
ساحات "الأقصى" تنتفض ومنظمة التحرير تغيب عن المشهد
إغلاق المسارات والإرباك الصوتي.. مرابطون في الأقصى يطورون أساليب مقاومتهم
"حماس" تنعى الشهيدة حنان خضور
القدس المحلية
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من بيت لحم والقدس
بعد إطلاق صواريخ مضادة.. الاحتلال يزعم: طائراتنا بغزة تحلق بشكل آمن
اعتقال شابين خلال مواجهات في الطيبة بالداخل المحتل
التحقيق بواقعة وفاة طفل في أريحا
جنين: استشهاد شابة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال
جريدة الحياة الجديدة
إصابة بالرصاص المعدني وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل
الصفدي: حماية القدس أولوية أردنية وإسرائيل تتحمل مسؤولية الانفجار الذي سيأتي حتما
المفتي يستنكر محاولة حرق القرآن الكريم في السويد
الاحتلال يشدد إجراءاته في البلدة القديمة بالخليل ويغلق "باب الزاوية"
المفتي العام يناشد العرب والمسلمين لحماية المسجد الأقصى من بطش الاحتلال
جريدة الأيام
استشهاد مواطنة من فقوعة وعشرات الإصابات خلال مواجهات في مناطق عدة
إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع وتدخلات عاجلة من الوسطاء تجنباً للتصعيد
الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين ويستبيحه للمستوطنين
مجلس الوزراء يصادق على عدد من المشاريع التنموية
إسرائيل تصعّد لهجتها الدبلوماسية إزاء الأردن بعد موقفه من الاعتداءات...
طائرات إماراتية تشارك في احتفالات "استقلال إسرائيل"
وكالة صفا
الأجهزة الأمنية تختطف الناشط محمد عمرو ونجله عقب الاعتداء على عائلته
حماس: قتل الشهيدة خضور "جريمة بشعة" لن تنال من عزيمتنا
إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل
أبرز قرارات الحكومة في جلستها رقم 157 برام الله
النائب الحلايقة تدعو لصحوة عشائرية وفصائلية بالخليل لحماية المسجد الإبراهيمي
105 شهداء لدى الاحتلال في الثلاجات و256 شهيدًا بمقابر الأرقام
الاحتلال يغلق الطرق بين تجمعات مسافر يطا بالسواتر الترابية
"أمان" يسلم تقريره الرقابي للجنة الانتخابات حول المرحلة الثانية للانتخابات المحلية
"التربية": فليتحمل العالم مسؤولياته للإفراج عن الأسرى الطلبة
إصابتان حرجتان برصاص الاحتلال في اليامون غرب جنين
وكالة الرأي الفلسطينية
تواصل اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى
جيش الاحتلال يقرر عدم حماية تظاهرة للمستوطنين في نابلس
حماس تدين إغلاق الاحتلال المسجد الإبراهيمي بالخليل
المباحث تنجز قضيتي نصب واحتيال بقيمة 5 آلاف شيكل
مباحث التموين تُتلف كمية من المخللات الفاسدة
زراعة خانيونس توزع مساعدات على مربي الثروة الحيوانية
فلسطين اليوم
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الحرم الإبراهيمي بالخليل
بالفيديو قوات الاحتلال تخلي النساء من محيط المصلى القبلي في المسجد الأقصى
تعليق جزئي للعمل في كافة مرافق "الأونروا" اليوم
تشييع جثمان الشهيدة الطالبة حنان خضور في فقوعة شمال شرق جنين
حماس: القصف الصهيوني محاولة فاشلة لمنع شعبنا من الدفاع عن القدس والأقصى
د.الهندي: فلسطينيو الـ48 والقدس والضفة هم من أفشلوا مخطط ذبح القرابين في الأقصى
سما نيوز
الاحتلال يعتقل شابًا من سخنين بزعم انتمائه لداعش
حماس: إغلاق المسجد الإبراهيمي يعد انتهاكًا خطيرًا لمقدساتنا واستفزازاً للمسلمين
عرب 48
القدس المحتلة: جلسة لمجلس الأمن الثلاثاء.. واشنطن: أجرينا اتصالات لمنع التصعيد
العاروري: سنخوض كل معاركنا من أجل القدس والأقصى
معتَقلو الأقصى: الإفراج عن مجموعة من الشبان
ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين إلى 650 معتقلا
وفا
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حدث في مثل هذا اليوم
- 19 نيسان (أبريل)
- 2003 استشهد المصور الصحفي "نزيه عادل دروزة" (44) عاماً الذي يعمل في تلفزيون فلسطين ووكالة (الأسوشيتدبرس) الأميركية أثناء تصويره للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في البلدة القديمة من مدينة نابلس.
- 2002م الشهيد عبد الله حسن أبو عودة من مدينة خان يونس كان يستقل سيارة وعند مستعمرة غوش قطيف فجر نفسه مما أدى إلى استشهاده.
- 1994م عودة ستة من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
- 1992م إصابة ستة فلسطينيين بجراح برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، خلال أعمال احتجاج شعبية.
- 1978م افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر وإعلان إلغاء اتفاق عمان.
- 1948م العصابات الصهيونية تحتل مدينة طبريا، والجيش البريطاني يسهل ترحيل العرب عن مدينتهم.
- 1936م بداية الإضراب الكبير في الثورة الكبرى 1936-1939
- 1920م انعقد المجلس الأعلى للحلفاء الذي يعتبر امتدادا لمؤتمر لندن في شباط 1920 في مدينة سان ريمو الإيطالية في الفترة من 19-25/4/1920، للبحث في شروط الحفاء للصلح مع تركيا طبقاً لمعاهدة سيفر والمصادقة عليها بعد إعلان سورية استقلالها ومناداتها بالأمير فيصل ملكاً عليها في المؤتمر السوري العام بتاريخ 8/3/1920.
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