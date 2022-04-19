وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرفض تأمين مسيرة أعلام للمستوطنين في القدس وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تشرف على فتح العروض الخاصة بجمعية بيت حانون الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يؤكد أهمية تكريس كلِ الجهود الوطنية من اجل الاسرى وكالة الرأي الفلسطينية حماس: ماضون بالتصدي للاحتلال وسيبقى الأقصى إسلامياً وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يُواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 109 وكالة الرأي الفلسطينية اقتحامات الأقصى الاستفزازية..الوجه القذر للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي: عازمون على حل قضية العشوائيات في غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل طلاب المدارس في ذكرى يوم الأسير وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق مسابقة الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة باللغة الإنجليزية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش خصخصة خدمة جمع وترحيل النفايات
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يرفض تأمين مسيرة أعلام للمستوطنين في القدس

19 نيسان / أبريل 2022 10:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أن شرطة الاحتلال أبلغت جماعات المستوطنين أنها لن تعمل على تأمين مسيرة الأعلام المقررة يوم الأربعاء بمدينة القدس.

وأبلغت الشرطة قيادة المستوطنين بأن تلك المسيرة في حالت أقيمت لن تكون تحت حراستها، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يهدد المشاركين فيها ويشكل خطراً عليهم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن شرطة الاحتلال رفضت منح التصريح اللازم لإقامة مسيرة الأعلام حول البلدة القديمة في القدس يوم الأربعاء القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماعات المستوطنين قدمت طلباً متأخراً بهذا الخصوص، بينما تحتاج شرطة الاحتلال وقتاً أطول لدراسة الإجراءات الخاصة بتوفير الحماية للمسيرة.

وأوضحت أن الشرطة طلبت منهم تقديم طلب لموعد آخر، ورد المنظمون بأن ما تتذرع به الشرطة من عدم قدرتها على حمايهم في محيط البلدة القديمة خلال "عيد الفصح"، هو بمثابة سقوط أمني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟