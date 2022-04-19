الاحتلال يرفض تأمين مسيرة أعلام للمستوطنين في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أن شرطة الاحتلال أبلغت جماعات المستوطنين أنها لن تعمل على تأمين مسيرة الأعلام المقررة يوم الأربعاء بمدينة القدس.

وأبلغت الشرطة قيادة المستوطنين بأن تلك المسيرة في حالت أقيمت لن تكون تحت حراستها، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يهدد المشاركين فيها ويشكل خطراً عليهم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن شرطة الاحتلال رفضت منح التصريح اللازم لإقامة مسيرة الأعلام حول البلدة القديمة في القدس يوم الأربعاء القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماعات المستوطنين قدمت طلباً متأخراً بهذا الخصوص، بينما تحتاج شرطة الاحتلال وقتاً أطول لدراسة الإجراءات الخاصة بتوفير الحماية للمسيرة.

وأوضحت أن الشرطة طلبت منهم تقديم طلب لموعد آخر، ورد المنظمون بأن ما تتذرع به الشرطة من عدم قدرتها على حمايهم في محيط البلدة القديمة خلال "عيد الفصح"، هو بمثابة سقوط أمني.