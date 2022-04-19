حال اندلاع حرب... الاحتلال غير جاهز لمواجهات بالداخل

الداخل المحتل-الرأي:

تشير تقديرات المؤسسة الأمنية للاحتلال، إلى أن أجهزة الأمن غير مستعدة لخوض مواجهات مع الفلسطينيين في مناطق الـ48 في حالة اندلاع أي تصعيد قد يتطور إلى معركة عسكرية في قطاع غزة أو في "الجبهة الشمالية".

وجاء ذلك بحسب ما ذكر المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، "يوآف ليمور"، مشددا على أنه "في الجولة المقبلة من القتال في غزة أو في الشمال ستنضم إلى المواجهة عناصر"، على حد تعبيره، من المواطنين العرب في إسرائيل.

وأفاد بأن كبار المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل" يحذرون من أن "الاستجابة" المتوقعة لمثل هذا التحدي "غير كافية على الإطلاق"، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي والشرطة قد اتخذوا خطوات "ليست بالقليلة" خلال العام الماضي للاستعداد لمثل هذا الاحتمال.

وذكر أن الهبة الشعبية في أيار/ مايو الماضي، التي جاءت بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية في القدس وفي غزة (المعركة المسماة إسرائيليا بـ‘حارس الأسوار‘)، أشعلت "ضوءًا أحمر" لدى الأجهزة الأمنية من إمكانية اشتعال الأوضاع في المدن التاريخية المسماة بالمدن المختلطة في الخطاب الإسرائيلي، وفي الطرق والشوارع الرئيسية في النقب والشمال.

واتخذت أجهزة أمن الاحتلال سلسلة من الإجراءات الأمنية لقمع مثل هذه الاحتجاجات في المجتمع العربي مثل تنظيم استدعاء سريع لعناصر الاحتياط في الشرطة وقوات "حرس الحدود" وتحويل كتائب قتالية تعمل في الضفة الغربية للعمل تحت قيادة الشرطة في المدن "المختلطة"، واستبدالها بقوات عسكرية نظامية أو احتياطية؛ وإنشاء لواء احتياطي لقوات "حرس الحدود"، ولواءين إضافيين في السنوات المقبلة.

ووفقا للتقديرات التي أوردها ليمور، فإن "أي مواجهة مستقبلية ستشهد أحداث عنف واسعة" تقوف ما شهدته البلاد في أيار/ مايو الماضي. وقال إن قوة المقاومة ستعتمد على عدة متغيرات: "الردع والحاكمية اللذين ستظهرهما الحكومة الإسرائيلية، ودرجة الحزم التي ستظهرها القيادة والجهات المعتدلة لدى المجتمع العربي في إسرائيل، وطبيعة الحرب"، على حد تعبيره.

واعتبر أنه في حالة اندلاع حرب مع "حزب الله" اللبناني، والتي قد تشهد إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل يوميا، "مما سيؤدي إلى وقوع إصابات وأضرار كبيرة"، قد تتطور المواجهات في الداخل مع ناشطين في المجتمع العربي الذين سيحاولون "الاستفادة من الفوضى لتحدي النظام بشكل أكبر".

وقال إن ذلك سينعكس "في محاولات تعطيل تحركات القوات (الأمنية) في جميع أنحاء البلاد، وإغلاق الطرق ومداخل القواعد العسكرية، وفي أعمال العنف في المدن المختلطة، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة في المدن العربية أيضًا".

وشدد على أن "كبار المسؤولين يحذرون من أن الاستجابة الحالية لهذه السيناريوهات بعيدة عن أن تكون كافية. وهم يعتقدون أن قوة الشرطة الضعيفة التي تفشل في الحفاظ على الردع الروتيني اليومي لن تكون قادرة على القيام بذلك في حالات الطوارئ".

ونقل ليمور عن قائد متقاعد في الشرطة، قوله أنه "في السنوات الثلاثين الماضية، تضاعف عدد سكان إسرائيل، لكن الشرطة نمت بنسبة 20% فقط" ، مشددا على ضرورة زيادة عدد قوات الشرطة بثلاثة أضعاف بما في ذلك القوات الخاصة وقوات "حرس الحدود".

عرب 48.