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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2242) 21 ابريل 2022

21 نيسان / أبريل 2022 10:37

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2242) 21 ابريل 2022

أخبار فلسطينية

·         الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مضللة

·         القدس: التماس لـ«العليا» ردّاً على فرض العدو قيوداً على «سبت النور»

·         الرئاسة الفلسطينية تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتضليل وتزييف الحقائق

·         عكرمة صبري: لن نسمح بإشراف دولي على الأقصى

·         ‏الرشق: القصف على غزة لن يؤثر على مواصلة الدفاع عن القدس

·         حماس: القصف الإسرائيلي سيزيد من إصرار شعبنا على مواصلة النضال

·         "حماس": حالة التلاحم الشعبي في كل ساحات الوطن أربكت الاحتلال

·         هنية: سنهزم سياسة اقتحام الأقصى وما زلنا ببداية المعركة

أخبار إسرائيلي

·         لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

اخبار دولية

·         وفد أميركي إلى المنطقة «لمنع التصعيد في القدس»

·         العفو الدولية: “إسرائيل” تُجرم بحق الفلسطينيين

·         وزارة الاستخبارات الإيرانية تقول إنها اعتقلت ثلاثة جواسيس للموساد

اخبار عربية

·         الأردن يستضيف اليوم الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         إسرائيل تقصف موقعين لحركة حماس في غزة وتعلن اعتراض أربع قذائف صاروخية

·         الرئاسة الفلسطينية تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتضليل وتزييف الحقائق

·         القدس.. الشرطة تمنع “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية من وصول باب العامود

·         تقرير: المستوطنون هم القوة الحاكمة سياسيا في إسرائيل وبيدهم نجاح أو سقوط أي حكومة

·         فلسطين تطالب الأمم المتحدة بإرسال قوة حماية دولية.. والتنديد الدولي بالهجوم الإسرائيلي على الأقصى يتسع

·         الاحتلال يتجه لإغلاق الحرم القدسي أمام اليهود خوفا من الانفجار

·         الفلسطينيون يبلغون الوسطاء عدم ثقتهم بوعود إسرائيل للتهدئة.. أمريكا ترسل وفدا للمنطقة وفصائل غزة ترفع درجة التأهب والاستنفار

·         مسؤول فلسطيني: مستوطنون يقتحمون موقعا أثريا في نابلس

·         مستوطنون وشرطة الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى واندلاع مواجهات مع المعتكفين-

·        

الشرق الأوسط

·         قصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة

·         اقتحام واسع للأقصى قبل إغلاقه أمام اليهود

·         لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

الاخبار اللبنانية

·         لا «مسيرة أعلام» في القدس: إسرائيل فهمت الدرس جيداً

·         عندما يؤسّس العدو لحرب دينية

·         سقوط صاروخ أطلق من غزة في مستوطنة سديروت

·         بعد تحذيرات المقاومة... شرطة الاحتلال تصدّ «مسيرة الأعلام»

·         القدس: التماس لـ«العليا» ردّاً على فرض العدو قيوداً على «سبت النور»

وفد أميركي إلى المنطقة «لمنع التصعيد في القدس»

الاهرام المصرية

·         إسرائيل تقصف موقعًا للمقاومة في قطاع غزة

·         مُستشار الرئيس الفلسطيني يطالب بتمكين الزوار المسيحيين من الوصول بحرية لكنيسة القيامة

·         جيش الاحتلال الإسرائيلي: سقوط قذيفة أطلقت من قطاع غزة على مدينة «سديروت»

·        

 الغد الأردنية

·       -لليوم الخامس: شرطة الاحتلال ومستوطنوه يقتحمون “الأقصى

·         العفو الدولية: “إسرائيل” تُجرم بحق الفلسطينيين

·         الأردن يستضيف اليوم الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية

 

الشرق القطرية

·         الإرباك بصوت أبي عبيدة.. وسيلة مقاومة جديدة للمعتكفين في المسجد الأقصى 

·         الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي

·         القسام تقصف طائرات الاحتلال بصواريخ "أرض-جو"

·         الرئيس الفلسطيني يبحث مع مسؤول أممي التصعيد الإسرائيلي في القدس

·         غزة تتحدى الأزمات المعيشية بالأمل وزينة رمضان

·         محافظ القدس: خطط تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا باتت واضحة للعيان

·         مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية

·         الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مضللة

·         خبير أمريكي لـ الشرق: اقتحام الأقصى وحملات القمع ينذران بانتفاضة جديدة

·         الأمهات الأسيرات.. قناديل رمضان المُطفأة

·         عكرمة صبري: لن نسمح بإشراف دولي على الأقصى

·         الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره الجزائري التطورات في القدس المحتلة

الشروق المصرية

·         قصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة

·       مستشار للرئيس الفلسطيني يطالب بتمكين الزوار المسيحيين من الوصول بحرية لكنيسة القيامة

·         صافرات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل بعد سقوط صاروخ

·         أبو ردينة: تصريحات بينيت مُضللة.. وإسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية عسكريا

·         الجيش الإسرائيلي: سقوط قذيفة أطلقت من قطاع غزة على مدينة سديروت

·         أبو ردينة: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بأن الأرض الفلسطينية ليست محتلة «مرفوضة»

·          

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         قوات الاحتلال تقتحم "الأقصى" لليوم الخامس على التوالي

·         محدث بالفيديو والصور غارات للاحتلال الإسرائيليّ على مواقع للمقاومة في غزة

·         ‏الرشق: القصف على غزة لن يؤثر على مواصلة الدفاع عن القدس

·         حماس: القصف الإسرائيلي سيزيد من إصرار شعبنا على مواصلة النضال

·         "حماس": حالة التلاحم الشعبي في كل ساحات الوطن أربكت الاحتلال

·         الاحتلال يزعم: سقوط صاروخ في "سديروت"

·         سيف القدس تردع "مسيرة الأعلام" وتمنعها من الوصول لباب العامود

·          

صحيفة القدس

·         هنية: سوف نهزم سياسة اقتحام الأقصى وما زلنا في بداية المعركة

·         فلسطين تطلب عقد مؤتمر دولي بشأن انتهاكات الاحتلال

·         ترجمة خاصة "إسرائيل": معجزة إن لم تؤثر أحداث القدس على جبهات أخرى

·         صور وفيديو|| المقاومة ردت... عودة الهدوء لغزة بعد قصف الاحتلال لموقعين

·         شرطة الاحتلال تعتقل 7 مقدسيين

·         العثور على جثة شاب مقتولًا في الداخل المحتل

·         يعلون يدعو لعزل بن غفير

·         الشعبية: قصف غزة توسيع لدائرة النار

·         إصابة 6 إسرائيليين في غلاف غزة

·         الجاغوب: قصف غزة يكشف ازدواجية العالم في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي

·         قاسم: القصف على غزة سيزيدنا إصرارًا على مقاومة الاحتلال

·         الاحتلال يفرج عن الأسير المصاب أسيد حمايل

·         أبو ردينة: تصريحات بينيت تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية

صحيفة الأيام

·         القدس: إصابات واعتقالات ومواجهات خلال قمع الاحتلال للمواطنين عقب مسيرة...

·         »إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه بلدة "سديروت" وإخلاء مواقع في القطاع خشية غارات...

·         »مستوطنون يقتحمون مواقع أثرية في محافظات الضفة

·         »التماس للعليا الإسرائيلية ضد تحديد أعداد المشاركين بـ"سبت النور" في القيامة

·         »مصادر فصائلية: تراجع الاحتلال عن وعوده يثير استياء وحنق الوسطاء

·         »منحة ألمانية بـ16 مليون يورو لبناء محطتي طاقة شمسية في غزة

·         »تراجع عدد مشتركي نتفليكس للمرة الأولى منذ عقد

الحياة الجديدة

·         طائرات الاحتلال تستهدف مواقع وسط قطاع غزة

·         مسحراتي نابلس القديمة.. يهتف لذوي الشهداء وينتصر للأسرى

·         تصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه على أبناء شعبنا

·         اعتقال فتاة من حي الشيخ جراح

·         أبو ردينة: تصريحات بينيت لا تُلغي الاحتلال العسكري لفلسطين

وكالة  الراي

·         إصابات واعتقالات باقتحام الاحتلال ومستوطنيه للأقصى

·         هنية: سنهزم سياسة اقتحام الأقصى وما زلنا ببداية المعركة

·         طائرات الاحتلال تقصف موقعين بالقطاع دون إصابات

·         زوارق الاحتلال تطلق قذائف مدفعية تجاه بحر غزة

·         جيش الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة ومعابر غزة

·         الاحتلال يعتقل مواطنيْن من رام الله

·         أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة

·         المستوطنون يُصرّون على مرور "مسيرة الأعلام" من باب العامود

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وكالة صفا

·         هنية: ما يحدث بالأقصى سيدفع الصراع للواجهة وما زلنا في بداية المعركة

·         قبل السماح للمستوطنين باقتحامه

·         إصابات باعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بالأقصى

·         محدث طائرات الاحتلال تقصف موقعين وسط القطاع وجنوب مدينة غزة

·         "مسيرة الأعلام" بعيون إسرائيلية.. نصر لحماس دون أي طلقة

·         جيش الاحتلال: إطلاق 4 صواريخ من القطاع صوب مستوطنات الغلاف

·         محدث "مسيرة الأعلام" للمستوطنين بالقدس تنتهي بعيدًا عن باب العامود

وكالة سما

·         كشف تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بشأن الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة

·         الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين

·         طائرات الاحتلال الاسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

·         4إصابات بالهلع جراء سقوط صاروخ اطلق من غزة على "سديروت"

·         الاحتلال يقرر فرض إلإغلاق الشامل على الضفة وغزة من الخميس حتى السبت

·     

فلسطين اليوم

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