النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2242) 21 ابريل 2022
أخبار فلسطينية
· الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مضللة
· القدس: التماس لـ«العليا» ردّاً على فرض العدو قيوداً على «سبت النور»
· الرئاسة الفلسطينية تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتضليل وتزييف الحقائق
· عكرمة صبري: لن نسمح بإشراف دولي على الأقصى
· الرشق: القصف على غزة لن يؤثر على مواصلة الدفاع عن القدس
· حماس: القصف الإسرائيلي سيزيد من إصرار شعبنا على مواصلة النضال
· "حماس": حالة التلاحم الشعبي في كل ساحات الوطن أربكت الاحتلال
- الجهاد الإسلامي: خيارات المقاومة مفتوحة والاحتلال يتحمل مسؤولية ما يجري
- فصائل: استهداف الاحتلال لغزة يزيد إصرار المقاومة على مواصلة الدفاع عن القدس
· هنية: سنهزم سياسة اقتحام الأقصى وما زلنا ببداية المعركة
أخبار إسرائيلي
· لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة
- قرار المحكمة بشأن فرض قيود على كنيسة القيامة يصدر خلال 24 ساعة
- الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة والمعابر مع غزّة بدءا من الخميس
- وزارة الاستخبارات الإيرانية تقول إنها اعتقلت ثلاثة جواسيس للموساد
- محادثة بين بينيت وولي العهد البحرينيّ
اخبار دولية
· وفد أميركي إلى المنطقة «لمنع التصعيد في القدس»
· العفو الدولية: “إسرائيل” تُجرم بحق الفلسطينيين
· وزارة الاستخبارات الإيرانية تقول إنها اعتقلت ثلاثة جواسيس للموساد
اخبار عربية
· الأردن يستضيف اليوم الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· إسرائيل تقصف موقعين لحركة حماس في غزة وتعلن اعتراض أربع قذائف صاروخية
· الرئاسة الفلسطينية تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتضليل وتزييف الحقائق
· القدس.. الشرطة تمنع “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية من وصول باب العامود
· تقرير: المستوطنون هم القوة الحاكمة سياسيا في إسرائيل وبيدهم نجاح أو سقوط أي حكومة
· فلسطين تطالب الأمم المتحدة بإرسال قوة حماية دولية.. والتنديد الدولي بالهجوم الإسرائيلي على الأقصى يتسع
· الاحتلال يتجه لإغلاق الحرم القدسي أمام اليهود خوفا من الانفجار
· الفلسطينيون يبلغون الوسطاء عدم ثقتهم بوعود إسرائيل للتهدئة.. أمريكا ترسل وفدا للمنطقة وفصائل غزة ترفع درجة التأهب والاستنفار
· مسؤول فلسطيني: مستوطنون يقتحمون موقعا أثريا في نابلس
· مستوطنون وشرطة الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى واندلاع مواجهات مع المعتكفين-
·
الشرق الأوسط
· قصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة
· اقتحام واسع للأقصى قبل إغلاقه أمام اليهود
· لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة
الاخبار اللبنانية
· لا «مسيرة أعلام» في القدس: إسرائيل فهمت الدرس جيداً
· عندما يؤسّس العدو لحرب دينية
· سقوط صاروخ أطلق من غزة في مستوطنة سديروت
· بعد تحذيرات المقاومة... شرطة الاحتلال تصدّ «مسيرة الأعلام»
· القدس: التماس لـ«العليا» ردّاً على فرض العدو قيوداً على «سبت النور»
وفد أميركي إلى المنطقة «لمنع التصعيد في القدس»
الاهرام المصرية
· إسرائيل تقصف موقعًا للمقاومة في قطاع غزة
· مُستشار الرئيس الفلسطيني يطالب بتمكين الزوار المسيحيين من الوصول بحرية لكنيسة القيامة
· جيش الاحتلال الإسرائيلي: سقوط قذيفة أطلقت من قطاع غزة على مدينة «سديروت»
·
الغد الأردنية
· -لليوم الخامس: شرطة الاحتلال ومستوطنوه يقتحمون “الأقصى”
· العفو الدولية: “إسرائيل” تُجرم بحق الفلسطينيين
· الأردن يستضيف اليوم الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية
الشرق القطرية
· الإرباك بصوت أبي عبيدة.. وسيلة مقاومة جديدة للمعتكفين في المسجد الأقصى
· الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي
· القسام تقصف طائرات الاحتلال بصواريخ "أرض-جو"
· الرئيس الفلسطيني يبحث مع مسؤول أممي التصعيد الإسرائيلي في القدس
· غزة تتحدى الأزمات المعيشية بالأمل وزينة رمضان
· محافظ القدس: خطط تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا باتت واضحة للعيان
· مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية
· الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مضللة
· خبير أمريكي لـ الشرق: اقتحام الأقصى وحملات القمع ينذران بانتفاضة جديدة
· الأمهات الأسيرات.. قناديل رمضان المُطفأة
· عكرمة صبري: لن نسمح بإشراف دولي على الأقصى
· الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره الجزائري التطورات في القدس المحتلة
الشروق المصرية
· قصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة
· مستشار للرئيس الفلسطيني يطالب بتمكين الزوار المسيحيين من الوصول بحرية لكنيسة القيامة
· صافرات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل بعد سقوط صاروخ
· أبو ردينة: تصريحات بينيت مُضللة.. وإسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية عسكريا
· الجيش الإسرائيلي: سقوط قذيفة أطلقت من قطاع غزة على مدينة سديروت
· أبو ردينة: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بأن الأرض الفلسطينية ليست محتلة «مرفوضة»
·
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· قوات الاحتلال تقتحم "الأقصى" لليوم الخامس على التوالي
· محدث بالفيديو والصور غارات للاحتلال الإسرائيليّ على مواقع للمقاومة في غزة
· الرشق: القصف على غزة لن يؤثر على مواصلة الدفاع عن القدس
· حماس: القصف الإسرائيلي سيزيد من إصرار شعبنا على مواصلة النضال
· "حماس": حالة التلاحم الشعبي في كل ساحات الوطن أربكت الاحتلال
· الاحتلال يزعم: سقوط صاروخ في "سديروت"
· سيف القدس تردع "مسيرة الأعلام" وتمنعها من الوصول لباب العامود
·
صحيفة القدس
· هنية: سوف نهزم سياسة اقتحام الأقصى وما زلنا في بداية المعركة
· فلسطين تطلب عقد مؤتمر دولي بشأن انتهاكات الاحتلال
· ترجمة خاصة "إسرائيل": معجزة إن لم تؤثر أحداث القدس على جبهات أخرى
· صور وفيديو|| المقاومة ردت... عودة الهدوء لغزة بعد قصف الاحتلال لموقعين
· شرطة الاحتلال تعتقل 7 مقدسيين
· العثور على جثة شاب مقتولًا في الداخل المحتل
· يعلون يدعو لعزل بن غفير
· الشعبية: قصف غزة توسيع لدائرة النار
· إصابة 6 إسرائيليين في غلاف غزة
· الجاغوب: قصف غزة يكشف ازدواجية العالم في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي
· قاسم: القصف على غزة سيزيدنا إصرارًا على مقاومة الاحتلال
· الاحتلال يفرج عن الأسير المصاب أسيد حمايل
· أبو ردينة: تصريحات بينيت تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية
صحيفة الأيام
· القدس: إصابات واعتقالات ومواجهات خلال قمع الاحتلال للمواطنين عقب مسيرة...
· »إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه بلدة "سديروت" وإخلاء مواقع في القطاع خشية غارات...
· »مستوطنون يقتحمون مواقع أثرية في محافظات الضفة
· »التماس للعليا الإسرائيلية ضد تحديد أعداد المشاركين بـ"سبت النور" في القيامة
· »مصادر فصائلية: تراجع الاحتلال عن وعوده يثير استياء وحنق الوسطاء
· »منحة ألمانية بـ16 مليون يورو لبناء محطتي طاقة شمسية في غزة
· »تراجع عدد مشتركي نتفليكس للمرة الأولى منذ عقد
الحياة الجديدة
· طائرات الاحتلال تستهدف مواقع وسط قطاع غزة
· مسحراتي نابلس القديمة.. يهتف لذوي الشهداء وينتصر للأسرى
· تصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه على أبناء شعبنا
· اعتقال فتاة من حي الشيخ جراح
· أبو ردينة: تصريحات بينيت لا تُلغي الاحتلال العسكري لفلسطين
وكالة الراي
· إصابات واعتقالات باقتحام الاحتلال ومستوطنيه للأقصى
· هنية: سنهزم سياسة اقتحام الأقصى وما زلنا ببداية المعركة
· طائرات الاحتلال تقصف موقعين بالقطاع دون إصابات
· زوارق الاحتلال تطلق قذائف مدفعية تجاه بحر غزة
· جيش الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة ومعابر غزة
· الاحتلال يعتقل مواطنيْن من رام الله
· أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة
· المستوطنون يُصرّون على مرور "مسيرة الأعلام" من باب العامود
·
وكالة صفا
· هنية: ما يحدث بالأقصى سيدفع الصراع للواجهة وما زلنا في بداية المعركة
· قبل السماح للمستوطنين باقتحامه
· إصابات باعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بالأقصى
· محدث طائرات الاحتلال تقصف موقعين وسط القطاع وجنوب مدينة غزة
· "مسيرة الأعلام" بعيون إسرائيلية.. نصر لحماس دون أي طلقة
· جيش الاحتلال: إطلاق 4 صواريخ من القطاع صوب مستوطنات الغلاف
· محدث "مسيرة الأعلام" للمستوطنين بالقدس تنتهي بعيدًا عن باب العامود
وكالة سما
· كشف تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بشأن الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة
· الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين
· طائرات الاحتلال الاسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة
· 4إصابات بالهلع جراء سقوط صاروخ اطلق من غزة على "سديروت"
· الاحتلال يقرر فرض إلإغلاق الشامل على الضفة وغزة من الخميس حتى السبت
·
فلسطين اليوم
- اليوم الخامس للإقتحامات...بالفيديو 8 إصابات خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المصلى القبلي لإخلاء المصلين
- المسجد الابراهيمي يستباح برقصات تلمودية وتحذيرات من انفجار حقيقي
- الفصائل جاهزة لكل السيناريوهات..
- الجهاد الإسلامي: خيارات المقاومة مفتوحة والاحتلال يتحمل مسؤولية ما يجري
- فصائل: استهداف الاحتلال لغزة يزيد إصرار المقاومة على مواصلة الدفاع عن القدس