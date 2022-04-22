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تضرر مركبة إسرائيلية بإطلاق نار قرب الحدود المصرية

22 نيسان / أبريل 2022 09:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس، عن تعرض مركبة إسرائيلية لأضرار جراء إطلاق نار، قرب الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.

وقالت صحيفة "جيروزليم بوست" العبرية، "إن أشخاصًا في منطقة أشكول، القريبة من الحدود بين مصر و(إسرائيل)، سمعوا دوي إطلاق نار من الجانب المصري".

وأشارت تلك الصحيفة إلى أنّ المركبة الإسرائيلية تعرضت لعيار ناري، دون وقوع إصابات.

في ذات السياق، أكد موقع "واللا" العبري، أن جيش الاحتلال يتحقق من عملية إطلاق النار، فيما إذا كانت متعمدة أم بسبب رصاص طائش بفعل العمليات العسكرية المصرية في منطقة سيناء".

يشار إلى أنه في عام 2010، أقامت دولة الاحتلال جدارا حدوديا مع مصر للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من البلدان الإفريقية.

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