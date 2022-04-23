وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إضافة رمز حقوق النشر إلى أى مستند على الكمبيوتر وكالة الرأي الفلسطينية طريقة عمل بسكويت العيد فى البيت وكالة الرأي الفلسطينية 6 أطعمة غنية بالكالسيوم أكثر من الحليب وكالة الرأي الفلسطينية نصائح غذائية للمساعدة فى خفض الوزن وكالة الرأي الفلسطينية قرار إسرائيلي بإغلاق حاجز "إيرز" أمام العمال والتجار وكالة الرأي الفلسطينية تحديد موعد انتخابات نادي خدمات رفح وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح يزين التشكيل المثالى فى الأسبوع بالدوريات الأوروبية وكالة الرأي الفلسطينية إنتر ميلان يستهدف صدارة الدوري الإيطالي أمام روما اليوم وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: جو حار وجاف ولا تغير على درجات الحرارة
أخبار » الأخبار العبرية

قرار إسرائيلي بإغلاق حاجز "إيرز" أمام العمال والتجار

23 نيسان / أبريل 2022 09:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبري صباح اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" بدءًا من يوم غدٍ الأحد، أمام العمّال والتجّار الفلسطينيين حتى إشعار آخر.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن إغلاق الحاجز المخصص لعبور الأفراد إلى الأراضي المحتلة عام 48 يأتي بحجة إطلاق صواريخ قطاع من غزة، مبينة أن سيعاد فتحه وفقًا للتقييمات العسكرية والأمنية.

يذكر أن المقاومة أطلقت عدة صواريخ صوب مستوطنات الاحتلال القريبة من غزة كرد على تغول قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى ومنعهم من أداء الصلاة بحرية.

وكان العشرات من المصلين والمعتكفين في الأقصى أصيبوا، بينهم شاب بجراح خطيرة، إثر استهداف قوات الاحتلال لهم في باحات الأقصى في ساعات صباح وظهر أمس الجمعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟