قرار إسرائيلي بإغلاق حاجز "إيرز" أمام العمال والتجار

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبري صباح اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" بدءًا من يوم غدٍ الأحد، أمام العمّال والتجّار الفلسطينيين حتى إشعار آخر.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن إغلاق الحاجز المخصص لعبور الأفراد إلى الأراضي المحتلة عام 48 يأتي بحجة إطلاق صواريخ قطاع من غزة، مبينة أن سيعاد فتحه وفقًا للتقييمات العسكرية والأمنية.

يذكر أن المقاومة أطلقت عدة صواريخ صوب مستوطنات الاحتلال القريبة من غزة كرد على تغول قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى ومنعهم من أداء الصلاة بحرية.

وكان العشرات من المصلين والمعتكفين في الأقصى أصيبوا، بينهم شاب بجراح خطيرة، إثر استهداف قوات الاحتلال لهم في باحات الأقصى في ساعات صباح وظهر أمس الجمعة.