النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2244) الأحد 24/4/2022

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف كنيسة القيامة

مسؤول أممي يبحث مع هنية الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

ناشطة إسرائيلية: هكذا يصبح الجنود مجرمي حرب

يديعوت": الجيش الإسرائيلي على درجة عالية من الاستعداد لعملية في غزة

حماس تنتصر علينا ونحن نلعق جراحاتنا

صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال

يديعوت: الأسبوع القادم سيكون حاسمًا بشأن الوضع الأمني وامكانية تدهور الأوضاع

بينيت يعرب عن خيبة أمله لعدم إدانة الأمم المتحدة إطلاق الصواريخ من غزة

واللا العبري يكشف أسرارا جديدة عن الوحدة التي اغتالت خليل الوزير

اخبار دولية

ممثل أميركي: إسرائيل تستهدف المصلين في الأقصى بشكل ممنهج

غوتيريش يناقش التوتر في القدس مع بينيت وعباس

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

وزيرا خارجية الأردن والنرويج يبحثان جهود استعادة الهدوء في القدس

مكتب البرلمان العربي يبحث في اجتماعه الطارئ سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

الصحف العربية

القدس العربي

الاحتلال يغلق معبر إيريز مع قطاع غزة اعتبارا من الأحد

الشرق الأوسط

مناوشات واعتداءات في محيط كنيسة القيامة بالقدس

الاهرام المصرية

رئيس وزراء فلسطين: الحكومة الإسرائيلية لا تريد حل الدولتين

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين في الخليل

زوارق إسرائيلية تهاجم صيادين قبالة غزة.. وغلق معبري «إيرز» و«كرم أبو سالم» حتى إشعار آخر

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرين محررين من مخيم «قلنديا» شمال مدينة القدس

الشروق المصرية

إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين في الخليل

فلسطين تطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف تغولها في القدس ومقدساتها

حماس تندد بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لحصار غزة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

فيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل المدون المصري "طعمية" في البلدة القديمة بالقدس

مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

التحقيق في ظروف وفاة شاب بالخليل

رئيس الوزراء: الحق التاريخي لنا والقدس وفلسطين لنا

تصاعد إرهاب الاحتلال على أبناء شعبنا

المعتقل عزات غوادرة من بير الباشا جنوب جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

الفعاليات العربية الأرثوذكسية بالقدس تدين اعتداء الاحتلال على المحتفلين بـ"سبت النور"

جريدة الأيام

قوات الاحتلال تحول دون وصول الآلاف إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور

إغلاق معبرَي بيت حانون وكرم أبو سالم أمام العمال والتجار وحركة البضائع

مواجهات في كفر قدوم واختطاف شاب من عزون

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتصعيد محتمل في مناطق 48

وكالة الرأي الفلسطينية

إصابة عاملين برصاص الاحتلال غرب طولكرم

عرب 48

مواجهات واعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة

هدوء حذر" بالقدس و25 ألف مصلٍ أدوا صلاتي التراويح والعشاء

إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في صوريف

أحمد مناصرة.. 7 أعوام من المعاناة والعزل بالسجون الإسرائيلية

وفا

حدث في مثل هذا اليوم

24 نيسان (أبريل)

2003م عملية استشهادية في مدينة كفار سابا في محطة القطارات قام بها الاستشهادي احمد خالد الخطيب من مخيم بلاطة وهو تابع لشهداء الاقصى، اسفرت العملية عن مقتل اثنين واصابة 16.

1996م بدأ المجلس الوطني الفلسطيني جلسته الخاصة بالاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية المكلفة بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع المرحلة والظروف السياسية وقد وافق المجلس على تعديل الميثاق والذي حاز على موافقة 504 اعضاء ومعارضة 54 وامتناع 14 عن التصويت.

1994م إسرائيل تسمح لثمانية مبعدين فلسطينيين من حركة "فتح" بالعودة إلى الأراضي المحتلة.

1993م المظاهرات تعم قطاع غزة احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي

1981م مجموعة يهودية تقتحم المسجد الأقصى المبارك في استعراض استفزازي لإقامة طقوس يهودية داخله.

1956م انعقد المؤتمر في الفترة من 24/4- 7/5/1956 في ظروف امنية مضطربة بسبب كسر مصر لاحتكار السلاح، وعقد صفقة الاسلحة التشيكية مع الكتلة الشرقية ومؤتمر باندونغ والاعمال الفدائية التي كانت تنطلق من قطاع غزة

1935م تأسيس الحزب العربي الفلسطيني برئاسة جمال الحسيني وعضوية الفرد روك ومزيد عنبتاوي وابراهيم دوريش ويوسف الدجاني.