النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2244) الأحد 24/4/2022
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف كنيسة القيامة
مسؤول أممي يبحث مع هنية الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
المدهون: نرفض تصريحات المفوض العام لـ"أونروا" حول تحويل خدماتها
"الشعبية": الحديث عن استبدال "أونروا" خطوة نحو تصفية حق العودة
الهندي: الاحتلال لن يستطيع عزل أو ابتزاز غزة عبر سحب "التسهيلات"
حماس تشيد بالتضامن الجماهيري مع القضية وتدعو لمزيد من الدعم
أخبار إسرائيلية
ناشطة إسرائيلية: هكذا يصبح الجنود مجرمي حرب
يديعوت": الجيش الإسرائيلي على درجة عالية من الاستعداد لعملية في غزة
صحفي إسرائيلي: أتباع نتنياهو يبذلون جهودًا حثيثة لإشعال المنطقة
ردود فعل إسرائيلية متباينة على "سياسة الرد" في غزة
حماس تنتصر علينا ونحن نلعق جراحاتنا
ضابط اسرائيلي: حماس قررت اطلاق الصواريخ بـ"التنقيط" لعدة أسباب ..وهذا ما تتخوف منه الأوساط العسكرية
صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال
يديعوت: الأسبوع القادم سيكون حاسمًا بشأن الوضع الأمني وامكانية تدهور الأوضاع
بينيت يعرب عن خيبة أمله لعدم إدانة الأمم المتحدة إطلاق الصواريخ من غزة
واللا العبري يكشف أسرارا جديدة عن الوحدة التي اغتالت خليل الوزير
اخبار دولية
ممثل أميركي: إسرائيل تستهدف المصلين في الأقصى بشكل ممنهج
غوتيريش يناقش التوتر في القدس مع بينيت وعباس
منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى
مسؤولة في منظمة حقوقية أمريكية لـ الشرق: الكونغرس مطالب باتخاذ إجراءات لمعاقبة إسرائيل
حملة في كندا ضد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
المحامين العرب" يطالب الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة
نائب بلجيكي يطالب بلاده باتخاذ موقف واضح ضد جرائم الاحتلال
"هيومن رايتس": جدار الفصل يقيّد حرية تنقل الفلسطينيين ويفتت حياتهم
أخبار عربية
وزيرا خارجية الأردن والنرويج يبحثان جهود استعادة الهدوء في القدس
مكتب البرلمان العربي يبحث في اجتماعه الطارئ سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس
الرئيس التونسي: الحق الفلسطيني سيبقى بصدارة دائرة اهتمام العرب والمسلمين
وكالة الأنباء الجزائرية: المغرب يعارض الدعوة لاجتماع "لجنة القدس"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الاحتلال يغلق معبر إيريز مع قطاع غزة اعتبارا من الأحد
الشرق الأوسط
مناوشات واعتداءات في محيط كنيسة القيامة بالقدس
الاهرام المصرية
رئيس وزراء فلسطين: الحكومة الإسرائيلية لا تريد حل الدولتين
إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين في الخليل
زوارق إسرائيلية تهاجم صيادين قبالة غزة.. وغلق معبري «إيرز» و«كرم أبو سالم» حتى إشعار آخر
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرين محررين من مخيم «قلنديا» شمال مدينة القدس
الشروق المصرية
إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين في الخليل
فلسطين تطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف تغولها في القدس ومقدساتها
حماس تندد بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لحصار غزة
الغد الأردنية
حرب جديدة ضد غزة.. خيار على طاولة الاحتلال
الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأميركية بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على القدس
الشرق القطرية
فيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل المدون المصري "طعمية" في البلدة القديمة بالقدس
الأونروا تعلن البدء في عملية إعادة إعمار البيوت المهدمة كليا في غزة
إصابة 57 خلال اعتداء الاحتلال على المصلين في الأقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
رغم قيود الاحتلال .. آلاف المسيحيين يحتفلون بـ"سبت النور" في القدس
إصابة 4 مواطنين برصاص مستوطنين واندلاع مواجهات في صوريف
حماس ترفض انتهاكات الاحتلال بحقّ كنيسة القيامة وتدعو للتصدّي لها
أسير من جنين يدخل عامه الـ20 والأخير في سجون الاحتلال
"الإداريون" يواصلون مقاطعة (محاكم) الاحتلال لليوم الـ 114
مجهولون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين
إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم
القدس المحلية
تقديرات إسرائيلية: التوتر الأمني سيبقى حتى إحياء ذكرى "النكبة"
الجيش الإسرائيلي: خلال عام تحقق هدوء بغزة لم يتحقق منذ 15 سنة
إصابة طفلة بإطلاق نار في رهط
طولكرم: إصابة عاملين برصاص الاحتلال قرب الجدار
مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم
التحقيق في ظروف وفاة شاب بالخليل
يواجه السّرطان والسّجان.. إدارة السجون تُنفّذ جريمة بحقّ الأسير إياد نظير عمر
الحياة الجديدة
الرئيس يعزي بوفاة المناضل الوطني اللواء صلاح التعمري
رئيس الوزراء: الحق التاريخي لنا والقدس وفلسطين لنا
تصاعد إرهاب الاحتلال على أبناء شعبنا
المعتقل عزات غوادرة من بير الباشا جنوب جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر
الفعاليات العربية الأرثوذكسية بالقدس تدين اعتداء الاحتلال على المحتفلين بـ"سبت النور"
جريدة الأيام
قوات الاحتلال تحول دون وصول الآلاف إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور
إغلاق معبرَي بيت حانون وكرم أبو سالم أمام العمال والتجار وحركة البضائع
مواجهات في كفر قدوم واختطاف شاب من عزون
الشرطة الإسرائيلية تستعد لتصعيد محتمل في مناطق 48
وكالة صفا
إصابة عاملين برصاص الاحتلال غرب طولكرم
زوارق الاحتلال تطلق النار باتجاه الصيادين جنوب قطاع غزة
الثقافي يكتسح بلاطة ويصعد لنهائي كأس "أبو عمار"
التشريعي يدين انتهاك الاحتلال للمقدسات المسيحية
حماس: اقتحام كنيسة القيامة انتهاك صارخ لحرية العبادة والمقدسات
الجهاد تستنكر تضييق الاحتلال على مسيحيي فلسطين
"الشعبية": تقييد الاحتلال لاحتفالات "سبت النور" جزء من التصعيد المتواصل
المطران حنا: الاحتلال اعتدى على كنيسة القيامة وحول القدس لثكنة عسكرية
"طفح الكيل" يدعو أهالي النشطاء لمقاومة الاعتقال السياسي
منتدى الإعلاميين: الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين جريمة تستدعي المحاسبة
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابة عاملين برصاص الاحتلال غرب طولكرم
114 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
الرشق يدعو إلى التصدي لانتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة
تحطم طائرة "إسرائيلية" وإصابة إثنين من طاقمها قرب صفد
شرطة خانيونس" تُنهي ملفات "141" غارمًا على ذمم مالية
المرور"إحصائية حوادث السير في غزة خلال الأسبوع الماضي
بلدية النصيرات تختتم بطولة "القدس الكروية
فلسطين اليوم
بالصور 25 ألف مصلٍِ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك
بالصور غزة: حركتا الجهاد وحماس تنفذان سلسلة زيارات للشهداء القادة من الحركتين
الشعبية ترد على رسالة المفوض العام "للأونروا"
النيص يهدد "ديمونا"
الجرائم تزداد.. إصابة فتاة بالرصاص في رهط بالنقب المحتل
اندلاع مواجهات في حي البستان بالقدس المحتلة
د. الهندي: نحن في معركة مفتوحة مع الاحتلال أساسها القدس و المسجد الأقصى
سما نيوز
شاهد: تظاهرة حاشدة في شيكاغو تضامنا مع القدس
"لجنة المتابعة" تقر مظاهرة وحدوية نصرة للقدس في طمرة
جيش الاحتلال يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" على الحدود المصرية
شاهد: مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين
"واللا": مستوطنو غلاف غزة غاضبون من عدم الرد بقوة على اطلاق الصواريخ
عرب 48
مواجهات واعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة
هدوء حذر" بالقدس و25 ألف مصلٍ أدوا صلاتي التراويح والعشاء
إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في صوريف
أحمد مناصرة.. 7 أعوام من المعاناة والعزل بالسجون الإسرائيلية
وفا
الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الضفة
معتقل من جنين يدخل عامه الـ20 والأخير في الأس ...
"الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تدين اعتداء ا ...
إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في تقوع ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 24 نيسان (أبريل)
- 2003م عملية استشهادية في مدينة كفار سابا في محطة القطارات قام بها الاستشهادي احمد خالد الخطيب من مخيم بلاطة وهو تابع لشهداء الاقصى، اسفرت العملية عن مقتل اثنين واصابة 16.
- 1996م بدأ المجلس الوطني الفلسطيني جلسته الخاصة بالاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية المكلفة بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع المرحلة والظروف السياسية وقد وافق المجلس على تعديل الميثاق والذي حاز على موافقة 504 اعضاء ومعارضة 54 وامتناع 14 عن التصويت.
- 1994م إسرائيل تسمح لثمانية مبعدين فلسطينيين من حركة "فتح" بالعودة إلى الأراضي المحتلة.
- 1993م المظاهرات تعم قطاع غزة احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
- 1981م مجموعة يهودية تقتحم المسجد الأقصى المبارك في استعراض استفزازي لإقامة طقوس يهودية داخله.
- 1956م انعقد المؤتمر في الفترة من 24/4- 7/5/1956 في ظروف امنية مضطربة بسبب كسر مصر لاحتكار السلاح، وعقد صفقة الاسلحة التشيكية مع الكتلة الشرقية ومؤتمر باندونغ والاعمال الفدائية التي كانت تنطلق من قطاع غزة.
- 1935م تأسيس الحزب العربي الفلسطيني برئاسة جمال الحسيني وعضوية الفرد روك ومزيد عنبتاوي وابراهيم دوريش ويوسف الدجاني.
- 1920م حكومة الانتداب البريطانية في فلسطين تحكم بالسجن 15 عاماً على الناشط اليهودي الروسي زئيف "فلاديمير" جابوتنسكي (1880 - 1940) لانخراطه في القتال ضدها.
-