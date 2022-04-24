المستوى العسكري الإسرائيلي يوصي بإعادة فتح حاجز "إيرز"

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن المستوى العسكرية الإسرائيلي يؤيد إعادة فتح حاجز بيت حانون/"إيرز" في أسرع وقت ممكن خشية من تصاعد التوتر الأمني.

وتقول الصحيفة إنه بعد إغلاق معبر "إيرز" في وجه التجار والعمال من قطاع غزة، بسبب إطلاق الصواريخ، فإن قرار إعادة فتحه بيد المستوى السياسي.

ومن المقرر أن يتم اليوم إجراء تقييم للوضع لاتخاذ قرار بشأن استمرار قرار إغلاق المعبر من عدمه لبقية الأسبوع وفقًا للتطورات، حيث سيكون الأسبوع الحالي حاسماً بكل ما يتعلق بالوضع الأمني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله "إن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل يتقاضون أجراً مرتفعاً نسبياً قياساً بالأجور في القطاع، وأن هذا الأمر هو عامل استقرار هام للغاية في المنطقة".