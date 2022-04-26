5 أسباب تجعل زيت الزيتون هو أفضل زيت لتدليك الأطفال

يعد تدليك الطفل أمرًا مهمًا لتنشيط عضلاته ومساعدتها على النمو بشكل أقوى، لابد أنك سمعت أجدادًا يؤكدون أن تدليك الرضيع هو فقط لتقوية العظام والعضلات الضعيفة والمتنامية.

التدليك بزيت جيد يجعل بشرة الطفل ناعمة، في هذه الأيام ، تستخدم معظم الأمهات منتجات زيوت الأطفال من قبل العديد من شركات رعاية الأطفال لأنها متاحة بسهولة وتوصف بأنها مفيدة.

وفاق لموقع " healthline" يعتبر زيت الزيتون لتدليك الأطفال أمرًا رائعًا لأنه أولاً يحتوي على فيتامينE بكثرة وثانيًا، يمكن استخدامه في جميع الفصول دون القلق بشأن الآثار الجانبية على الجلد.

فوائد زيت الزيتون لتدليك الأطفال

زيت الزيتون هو زيت طبيعي قوي يمكن أن يكون مفيدًا للغاية للبشرة بما فيه حديثي الولادة، وفيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لتدليك الأطفال بزيت الزيتون :

الترطيب

بشرة الطفل ناعمة جدا وللمحافظة على ذلك فإن استخدام زيت الزيتون هو الأفضل لأنه غني بخصائص الترطيب، يحتوي زيت الزيتون على عامل ترطيب يسمى سكوالين الذي يضمن ترطيب البشرة. تبقى بشرة الطفل ناعمة ونضرة بعد التدليك بزيت الزيتون.

زيت الزيتون لتدليك الأطفال في الصيف

تشتهر فصول الصيف بالحرارة ولذلك يتجنب العديد من الآباء تدليك الأطفال بالزيت خلال هذا الموسم. هذا خطأ لأن التدليك مهم للغاية لنمو الطفل، يعتبر زيت الزيتون رائعًا للاستخدام في الصيف لأنه لا يجعل البشرة دهنية جدًا، ومع ذلك ، فإن كمية الزيت المستخدمة للتدليك تعتمد على الموسم، استخدم كمية أقل خلال الصيف وكمية أعلى خلال الشتاء، تصبح البشرة جافة وجافة خلال الشتاء أكثر مقارنة بالصيف.

يساعد في علاج الطفح الجلدي الناتج عن الحفاضات

هذه مشكلة شائعة عند الرضع والأطفال الصغار حيث أن استخدام الحفاضات لفترة طويلة يسبب الطفح الجلدي، نظرًا لأنه لا يمكنك تجنب الحفاضات لأنها مريحة جدًا في التعامل مع الأطفال ، يمكنك تهدئة طفح الحفاضات بزيت الزيتون، هناك العديد من كريمات الطفح الجلدي العلاجية في السوق ولكن لماذا تستخدمها عندما يكون لديك حل طبيعي لهذه المشكلة.

يساعد في الحصول على نوم جيد

من المهم جدًا أن يحصل الأطفال على نوم جيد لأن هذا يزيد من نمو الدماغ والجسم بشكل عام، نعلم جميعًا أن تدليك الجسم مريح للغاية لأنه يفتح التوتر في العضلات، تمامًا مثلما يستمتع البالغون بالتدليك وينامون بسلام بعد ذلك، ينام الأطفال أيضًا بعد جلسة التدليك بالزيت.

زيت الزيتون كونه زيتًا خفيفًا لا يشعر بالثقل وبالتالي فهو يضع طفلك في نوم عميق.

مفيد للشعر

أخيرًا، عند تدليك طفلك بالزيت، تقوم أيضًا بتدليك شعره، أليس كذلك؟ لا يوجد شيء أفضل من زيت الزيتون للشعر، بسبب احتوائه على فيتامين E الوفير الموجود في زيت الزيتون، فهو يساعد في نمو الشعر وتجديد شبابه. لذلك الآباء، إذا كنت تريد أن يتمتع طفلك بشعر صحي ولامع ، فقم بتدليكه بزيت الزيتون من البداية.