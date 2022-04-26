الحمى من الأعراض الأولية التي يعاني منها الشخص بعد الإصابة بفيروس كورونا، وهى عرض شائع في جميع متغيرات فيروس كورونا، ووفقًا للمبادئ التوجيهية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن عدم وجود حمى لمدة 24 ساعة دون استخدام الأدوية الخافضة للحمى بعد خمسة أيام من ظهورها يعد أيضًا مؤشرًا لإنهاء العزل، ولكن ماذا لو لم تصب بالحمى مطلقًا؟ .. فهل أنت ما زلت مصابًا بالفيروس التاجى؟.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يؤدي فيروس كورونا إلى الحمى؟

الحمى هي استجابة الجسم الطبيعية للعدوى. عندما يدخل عامل أجنبي، مثل الفيروس ، إلى الجسم ، يحاول جهاز المناعة لدينا التعرف عليه وتدميره.

وترفع هذه العملية درجة حرارة الجسم الأساسية ، وهو ما يسمى بالحمى، عندما تكون درجة حرارة الجسم مرتفعة، تجد مسببات الأمراض الغريبة صعوبة في التكاثر ويحدث الشيء نفسه في حالة فيروس كورونا.

هل يمكن أن تصاب بفيروس كورونا بدون حمى؟

وفقًا لدراسة جديدة، فإن حوالي 55.5% من المصابين بالفيروس يصابون بالحمى خلال الأيام الأولى.

قد تنتقل درجة حرارة الجسم من معتدلة إلى مرتفعة بشدة حسب شدة الحالة.

وتوفر الدراسة المذكورة أعلاه أيضًا نظرة ثاقبة على أن عددًا كبيرًا من الأشخاص المصابين بالمرض لا يصابون بالحمى عند الإصابة بفيروس كورونا.

يمكن أن يكون ذلك ممكنًا في الحالات الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض ومع ذلك ، هذا لا يعني أن جهاز المناعة لديك لا يعمل بكفاءة لتدمير الفيروس، حيث يعمل جهاز المناعة لدى كل فرد بشكل مختلف.

ما هي العلامات المشتركة لفيروس كورونا؟

يؤثر فيروس كورونا على الجهاز التنفسي العلوي ويؤدي إلى مجموعة من الأعراض، وقد يقتصر على الجهاز التنفسي أو لاً، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن العلامات الشائعة هي:

-حمى

-قشعريرة

-سعال

-صعوبة في التنفس

- تعب وإعياء

-آلام العضلات

-الصداع

-فقدان حاسة التذوق أو الشم

-سيلان أو احتقان الأنف

-التهاب الحلق

قد تظهر هذه العلامات في أي تسلسل ومن الممكن أيضًا ألا يصاب بها كل فرد.

يؤثر فيروس كورونا على كل شخص بشكل مختلف اعتمادًا على تعرضهم للفيروس وأنواع المتغيرات والظروف الصحية الأساسية والجنس والعمر لذلك ، لا يمكن الافتراض فيما يتعلق بالأعراض.

كيف تعرف أنك مصاب بفيروس كورونا؟

يجب أن تعزل نفسك فورًا إذا لاحظت أيًا من علامات الإصابة بفيروس كورونا الحمى ليست علامة قياسية على المرض المعدي.

بعد عزل نفسك، يجب أن تخضع للاختبار للتأكيد واستشارة طبيبك لمزيد من العلاج.

بصرف النظر عن هذا، إذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا، فيجب عليك أيضًا الحجر الصحي لمدة أسبوع من أجل سلامة الآخرين من حولك.

لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، ارتدِ القناع طوال الوقت واحصل على جرعة معززة من اللقاح وحافظ على نظافة يديك