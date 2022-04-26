قضي الأمر .. ريال مدريد يُغلق أولى صفقاته السوبر

أكدت مصادر صحافية تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن إدارة ريال مدريد أغلقت فعليا أولى الصفقات الصيفية السوبر، ولا يتبقى سوى الإجراءات الروتينية، التي سيعقبها الإعلان الرسمي عن كافة التفاصيل، بنفس الطريقة التي خطف بها مدافع بايرن ميونخ السابق ديفيد آلابا الصيف الماضي، بموجب قانون بوسمان.

ونقلت جُل الصحف الإسبانية الشهيرة، عن الموثوق فابريزيو رومانو، أن المسؤولين في النادي الملكي، توصلوا إلى اتفاق نهائي مع وكيل أعمال مدافع تشيلسي أنطنيو روديغر، بموجبه سيذهب الدولي الألماني إلى قلعة “سانتياغو بيرنابيو” في صفقة انتقال حر، بمجرد انتهاء عقده في “ستامفورد بريدج”، مع إطلاق صافرة آخر مباراة رسمية في الموسم.

وذكر صحافي “سكاي سبورتس”، في منشور عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، أن وكيل صاحب الـ29 عاما وإدارة ريال مدريد، اتفاقا على الخطوط العريضة في العقد، بما في ذلك البنود الخاصة بالراتب السنوي ومكافآت الفوز والإجادة، بيد أنه هناك بعض التفاصيل البسيطة الأخرى يتم التوافق عليها في الوقت الراهن، تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي الشهر المُقبل.

وجاء هذا الانفراد، ليعزز صحة ما أثاره المحيط الإعلامي الأبيض على مدار الأيام والساعات القليلة الماضية، حول موافقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على دخول قلب دفاع تشيلسي المتمرد لمشروع الميرينغي الجديد، لإعطاء ما يكفي من إضافة وجودة لدفاع اللوس بلانكوس، جنبا إلى جنب مع ديفيد آلابا والقائد المستقبلي إيدير ميليتاو، حتى بعض المصادر، زعمت أن اللاعب سيتقاضى ما مجموعه تسعة ملايين يورو، كراتب سنوي ثابت بعد خصم الضرائب.

الجدير بالذكر، أن روديغر انضم إلى صفوف تشيلسي في ميركاتو 2017، قادما من روما في صفقة تخطت حاجز الـ35 مليون جنيه إسترليني، ورغم ذلك، عانى الأمرين في سنواته الأولى مع الفريق، تارة لصراعه مع الإصابات وتارة أخرى لتجاهل المدرب السابق فرانك لامبارد، الأمر الذي ضاعف الشكوك حول مصيره مع البلوز، قبل أن يأتي مواطنه توماس توخيل، الذي تحول معه إلى واحد من أفضل مدافعي البريميرليغ والعالم، والآن تتهافت عليه العروض من صفوة أندية القارة العجوز، طمعا في ضمه بدون مقابل، بعد اعتراف المدرب الصريح، بفشل مفاوضات تجديد عقد صخرة الدفاع.