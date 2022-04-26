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الطقس: أجواء مغبرة أحياناً ولا تغير على الحرارة

26 نيسان / أبريل 2022 08:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف ومغبرا احيانا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

وأشارت إلى أنه يحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار في ساعات المساء خاصة فوق المناطق الشرقية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة توقعت أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، سيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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