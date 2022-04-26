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قدم.. يوفنتوس يعود من ساسولو بثلاث نقاط ثمينة

26 نيسان / أبريل 2022 08:29

قدم.. يوفنتوس يعود من ساسولو بثلاث نقاط ثمينة
قدم.. يوفنتوس يعود من ساسولو بثلاث نقاط ثمينة

عاد يوفنتوس إلى دياره بانتصارٍ ثمين حققه في ميدان ساسولو بهدفين لواحد، الاثنين، في ختام الجولة 34 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.


تقدم ساسولو أولا بهدف جميل أحرزه جياكومو راسبادوري في الدقيقة 39 بعد تبادل سريع للكرة مع دومينيكو بيراردي أنهاها الأول بتسديدة قوية عن يمين الحارس تشيزني.


ونجح يوفنتوس في إدراك التعادل عند الدقيقة 45 من تمريرة قدمها السويسري دينيز زكريا إلى زميله الأرجنتيني باولو ديبالا الذي أودع الكرة الشباك بتصويبة مقوسة في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس.


وقبل دقيقتين من النهاية اقتنص يوفنتوس هدف الفوز عن طريق المهاجم مويس كين الذي استقبل كرة من البرازيلي أليكس ساندرو داخل منطقة الجزاء ثم وضعها بقدمه أرضية في مرمى ساسولو.


ورفع يوفنتوس رصيده بذلك إلى 66 نقطة عزز بها موقعه في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 46 نقطة في المركز العاشر.

(الأناضول)

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