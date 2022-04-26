أغرب وأشهر قط في العالم ..القط المزدوج فينوس !

هل جاء بخاطرك مرة أن يكون لك وجهين ؟ وإذا حدث ماذا سيكون شعورك وقتها.. هل ستواجه الحياة بترحاب أم ستنطوي؟ .. فينوس استطاعت التغلب على كل هذا وعاشت حياتها بمنتهى الروح الرياضية وواجهت العالم بأكمله..



فينوس.. هي القطة التي حيرت وأثارت ودهشت عقول الجميع بوجهها المنشق إلي لونين وكأنه وجه قطتين من أب و أم مختلفين.. حصلت القطة فينوس على شهرة كبيرة على الموقع الاجتماعي الشهير "اليوتيوب" بسبب وجهها المثير للدهشة والتعجب.





ينقسم وجه القطة إلى قسمين نصف باللون الأسود الداكن والنصف الآخر باللون الذهبي، كما إنها تحظى بعينين غريبتان إحداهما باللون الأزرق والأخرى باللون الأخضر.



تعرف هذه القطة بالأسطورة، لأن تكوينها الجيني وألوان عينيها المختلفة كانوا سبب تحير العقول، وتحتوي هذه القطة بداخلها على نوعين من خلايا الحمض النووي (DNA)، وذلك نتيجة التحام ودمج اثنين من الأجنة سويا.



في الواقع إن معظم ذكور هذا النوع من القطط والمسمى (tortoiseshell cats) هم "كمير"، والكمير (Chimera) هو حيوان يمتلك نوعين أو أكثر من الخلايا المتميزة جينيا التي نشأت في لاقحات مختلفة، حيث يعد اللون البرتقالي المغطى مع الأسود لهم هو إحدى العلامات التي تشير إلي أن القط لديه كروموسوم (X) إضافي وهو ما يحدث بالفعل في الذكور، بينما إناث القطط بالفعل لديها اثنين من الكروموسومات (X) وبذلك يمكن أن توجد تلك الطبقة دون حاجة لكروموسوم (X) الإضافي، وهذا يعني أن "فينوس" ليس بالضرورة أن تكون كمير.



ويقول الباحثون أن في تلك الحالات النادرة قد تتطلب أخذ عينات من كل جانب في القطة وذلك لمعرفة الجينات وإجراء الاختبارات اللازمة، ولكن يبقى السؤال عن سبب سر جمال وجه القطة "فينوس" المنشق للونين مختلفين..



ويقترح الباحثون سبب تغير لون وجه "فينوس" أنه ربما تم تفعيل اللون الأسود في خلايا جانب واحد من وجهها بطريقة، في حين تم تفعيل اللون البرتقالي من الجهة الأخرى.



ويذكر أن القطة قد سميت بـ"فينوس" التي تبلغ من العمر 3 أعوام بهذا الاسم على اسم آلهة الحب والجمال عند الرومان التي كانت ذات وجهين.



وأخيرا يبقى لون العينين الأزرق سر لغز "فينوس" الذي لا يوجد تبرير علمي له حتى الآن، كما أن القط السيامي هو أشهر القطط التي تتمتع بعيون زرقاء ساحرة، ولكم في حالة "فينوس" مازال السر غامضاً.