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فتاة تعيش بدون أنف وعينين حيرت العالم !

26 نيسان / أبريل 2022 08:49

فتاة تعيش بدون أنف وعينين حيرت العالم !
فتاة تعيش بدون أنف وعينين حيرت العالم !

في عملية نادرة من المنتظر أن تخطف أنظار العالم، تستعد فتاة أميركية تبلغ من العمر 16 عاماً، ولدت بدون أعين وأنف، أن تخضع لآخر عملية سوف تمنحها أنفاً فعلياً تستطيع من خلاله اختبار حاسة الشم الطبيعية لأول مرة. ولدت الفتاة الأميركية كاسيدي هوبر، وهي من ولاية نورث كاورلينا، بحالة صحية نادرة، من دون أنف وعينين.

وها هي تستعد الآن للخضوع لثلاث عمليات جراحية بمستشفى ليفين للأطفال في تشارلوت في ظرف أسبوعين من الآن، وهي العمليات الجراحية التي ستعني بتطوير تلك الأنف من عظام وغضاريف سوف يتم أخذها من جمجمتها. في عملية نادرة من المنتظر أن تخطف أنظار العالم، تستعد فتاة أميركية تبلغ من العمر 16 عاماً، ولدت بدون أعين وأنف، أن تخضع لآخر عملية سوف تمنحها أنفاً فعلياً تستطيع من خلاله اختبار حاسة الشم الطبيعية لأول مرة. ولدت الفتاة الأميركية كاسيدي هوبر،

 وهي من ولاية نورث كاورلينا، بحالة صحية نادرة، من دون أنف وعينين، وها هي تستعد الآن للخضوع لثلاث عمليات جراحية بمستشفى ليفين للأطفال في تشارلوت في ظرف أسبوعين من الآن، وهي العمليات الجراحية التي ستعني بتطوير تلك الأنف من عظام وغضاريف سوف يتم أخذها من جمجمتها. ووقع الأطباء في حيرة شديدة من أمرهم عند ولادتها خاصة وأنها لم تكن تعاني من أية مشكلات طبية أخرى وأنها كانت تعيش حياة صحية تماماً بدون أية متاعب نهائياً. وفي تصريحات أدلت بها لمحطة إيه بي سي نيوز الأميركية، قالت والدتها سوزان هوبر وتعمل مُدرِّسَة في الحضانة: “يعمل قلبها ودماغها بشكل طبيعي”. وسبق لكاسيدي أن خضعت لجراحات تطعيم بالجلد لضبط وجهها منذ أن كانت تبلغ من العمر 11 عاماً، وها هي تشعر الآن بالسعادة، لبدء دخولها تلك المرحلة الأخيرة.

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