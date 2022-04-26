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رجل بنصف الجسد يتحدى الصعاب

26 نيسان / أبريل 2022 09:04

رجل بنصف الجسد يتحدى الصعاب
رجل بنصف الجسد يتحدى الصعاب

سبنسر وست هو شاب كندي من تورونتو، لم تمنعه إعاقته من تسلق أعلى قمة في إفريقيا باستخدام يديه، وتحدي الصعاب من أجل هدف نبيل.

ولد سبنسر (31 عاما) بمرض وراثي نادر يطلق عليه اسم Sacral Agenesis وهو عبارة عن تشوه بالساقين، أجبر الأطباء إلى بتر ساقيه من الركبة وهو في سن الثالثة، وبعد عامين إلى بترها من أسفل الحوض.

بدأ سبنسر التدرب على تسلق كيليمانجارو قبل سنة، ومع أنه تسلق المنحدرات السفلية للجبل على كرسي متحرك، فقد قطع 80 بالمائة من الرحلة على يديه في غضون أسبوع واحد.

ووصل سبنسر  إلى القمة التنزانية بعدما اجتاز 19341 قدم برفقة صديقيه ديفيد جونسون وألكس ميرز.
ونقل موقع "ميرور" عن سبنسر قوله "أن لحظة الوصول إلى القمة كانت خيالية ولم أصدق وصديقاي أننا نقف أمام الإشارة التي تحدد نقطة الوصول بعد سبعة أيام شاقة عانينا خلالها النزيف والتقرحات والقيء، وأدركت عند بلوغي القمة أن الأمر استحق كل ذلك العناء."

وأضاف سبنسر أن عزمه لتسلق جبل كيليمانجارو لم يكن بهدف اكتشاف مدى قدراته الشخصية فحسب، ولكن لإلهام الآخرين وتشجيعهم على تحدي العقبات التي تواجههم في حياتهم وتقديم العون للمجتمعات التي تحتاج المساعدة عبر جمع التبرعات.

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