النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2246) الثلاثاء 26/4/2022

1948م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (185) (الدورة الاستثنائية-2) الذي ينص على: أن الجمعية العامة اذ تعتبر حفظ النظام والأمن في القدس مسالة تعني الأمم المتحدة ككل تقرر ان تطلب من مجلس الوصاية ان يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية المدينة وسكانها وان يرفع إلى الجمعية العامة في اقرب وقت ممكن اقتراحات بهذا الشأن تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم (124) بأغلبية (44) صوتا ضد (3) وامتناع (2) عن التصويت.