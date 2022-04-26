النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2246) الثلاثاء 26/4/2022

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2247) الثلاثاء 26/4/2022
أخبار فلسطينية
رفض فلسطيني للمساس بدور وخدمات “أونروا” ووظائفها
الوسطاء ينقلون رسائل جديدة لضمان عودة الهدوء.. ومشعل يدعو لتشكيل “جيش الأقصى” من الأمة الإسلامية
الحية: سيناريو "سيف القدس" أوقف عدوان المستوطنين بالأقصى
فلسطين: العديد من بيانات إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ساوت بين الجلاد والضحية
المجلس الوطني الفلسطيني يرفض تصريحات المفوض العام لـ"الأونروا"
عباس يشيد بجهود الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة لإيصال صوت الشعب
مشعل يدعو لتشكيل "جيش الأقصى" من الأمة لتحريره
الخارجية الفلسطينية تطالب بجهود أمريكية ودولية لحل الصراع لا إدارته
أخبار إسرائيلية
محكمة إسرائيلية تكشف عن خلل في وثائق المستوطنين بالشيخ جراح
صحيفة عبرية: الاتحاد الأوروبي يصر على ربط دعمه للسلطة بتغيير المنهاج
هآرتس: طفرة في عدد المعتقلين الإداريين بالسجون الإسرائيليةهآرتس: الشرطة الإسرائيلية وضعت شروطًا غير قانونية لدخول الأقصى
بينيت ولابيد وغانتس يعلقون خطط سفرهم
بنيت سيطلب من بايدن تبكير تسليم طائرات حديثة
الصحة "الاسرائيلية" تعلن اكتشاف 3 إصابات بطفرة جديدة من كورونا
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعا في لبنان أُطلق منه صاروخ على إسرائيل
اخبار دولية
مجلس الأمن يعقد جلسة نقاش حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
وينسلاند: تدنيس الأماكن المقدسة أمر غير مقبول
وقفة في النمسا تضامنًا مع الأقصى والقدس
روسيا: على "إسرائيل" الامتناع عن الخطوات الراديكالية
قائد اليونيفيل يحث الجانبين اللبناني والإسرائيلي على الهدوء وضبط النفس
أخبار عربية
التعاون الإسلامي» تؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه
"التعاون الإسلامي" تدعو لحشد الجهود لحماية القدس في مواجهة مخططات التهويد
الجيش اللبناني: إسرائيل أطلقت 50 قذيفة مدفعية و40 قنبلة ضوئية على مناطق بالجنوب
العاهل الأردني والرئيس الأميركي ناقشا التوتر في القدس
قصف صاروخي متبادل بين الجنوب اللبناني وإسرائيل واستنفار أمني على الحدود
انطلاق الاجتماع الاستثنائي للتعاون الإسلامي بجدة بشأن العدوان الإسرائيلي على الأقصى
الأردن.. تحذير حقوقي من تصفية عمل "أونروا" قبل حلّ قضية اللاجئين
مندوب الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لاستعادة التهدئة في القدس
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الضفة…إصابة فلسطيني بجراح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي
11 عائلة مقدسية تنتزع قرارا إسرائيليا بتجميد أوامر هدم مساكنها
منظمة التحرير تتهم المفوض العام بـ”الانصياع” لدول تريد تصفية “الأونروا”
أصحاب المنازل المدمرة في غزة يشعلون الإطارات أمام مقر “الأونروا” رفضا لتأخير الإعمار
الشرق الأوسط
فلسطينيون يتظاهرون ضد «أونروا» في غزة
الاهرام المصرية
3 إصابات إحداها خطيرة خلال اقتحام "مستعربين" مخيم عقبة جبر
مخاوف من حرب بعد العدوان على «الأقصى».. إسرائيل تفجر «براكين النار»
مائة عام على العلاقات بين البلدين.. تفاصيل الحوار بين القاهرة وواشنطن حول القدس
"التعاون الإسلامي" تطالب بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال غير الشرعي
انطلاق الاجتماع الاستثنائي للتعاون الإسلامي بجدة بشأن العدوان الإسرائيلي على الأقصى
الشروق المصرية
إسرائيل تعتزم فتح معبر إيرز مع قطاع غزة بعد إغلاقه بسبب هجمات صاروخية
فلسطين تدين إغلاق معبر بيت حانون وتطالب بالتدخل لرفع الحصار عن القطاع
تقرير: احتجاج فلسطيني في غزة على أونروا بسبب تأخر إعادة الإعمار
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا من محافظات متفرقة بالضفة الغربية
الغد الأردنية
فلسطين ترفض تصريحات المفوض العام لـ”الأونروا”
الإنجيليون: رياح نهاية العالم تهب من أميركا الشمالية حتى القدس
البلدة القديمة بالقدس.. قيود الاحتلال تفاقم الوضع الاقتصادي
العثور على تمثال كنعاني يعود لـ2500 عام قبل الميلاد في خان يونس
الشرق القطرية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
جبارين: الضفة هي قلب الصراع مع الاحتلال وسنقاوم بكل الوسائل
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا
المقاومة بغزة تطلق أكثر من 10 صواريخ تجريبية تجاه البحر
الاحتلال يفرض قيودًا جديدة تحد من وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى
المرشحة العواودة تدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والإبراهيمي
بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء 27 أبريل
قرعاوي": اقتحامات المقامات بسلفيت عربدة استيطانية بحماية جيش الاحتلال
القدس المحلية
مقتل شاب من الداخل المحتل طعنًا في أسدود
إصابات واعتقالات خلال حملة مداهمات في الضفة
تفاصيل الدخول للصلاة في الأقصى عشية "ليلة القدر"
حماس: تصريحات لابيد محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال في الأقصى
بعد فتح "إيرز".. عمال غزة يتوجهون للداخل المحتل
الحياة الجديدة
إحداها خطيرة.. 3 إصابات خلال اقتحام "مستعربين" مخيم عقبة جبر
بحرية الاحتلال تعتقل صيادين في بحر غزة
هيئة الأسرى": القاصر حسين عبيد تعرض للتنكيل والضرب المبرح أثناء اعتقاله
تجميد أوامر هدم 10 شقق سكنية في الطور
اشتية يشارك عائلة الشهيد محمد اسحق حميد مائدة الإفطار في بلدة بيت عنان
الرئيس تبون: فلسطين هي توأم الجزائر
100 بروفيسور في جامعة ماكجيل الكندية يرفضون إلغاء قرار بمقاطعة إسرائيل
جريدة الأيام
إصابات خلال اقتحام قباطية وتواصل قمع العمال قرب جدار الفصل
محكمة إسرائيلية تبقي قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها بالشيخ جراح
القدس: بلدية الاحتلال تجمّد هدم 10 شقق سكنية في الطور
نقل المعتقل الجريح "جربوع" إلى المستشفى مجدداً بعد تدهور صحته
العاهل الأردني وبايدن يتفقان على ضرورة منع الاعتداءات في القدس
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين ونابلس
نقل المعتقل الجريح نور الدين جربوع للمشفى مجددا
الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على شاب مقدسي
حماس تزور كنيسة "الروم الأرثوذكس" للتهنئة بـ"عيد الفصح"
حماس ترد على تصريحات لابيد
وكالة الرأي الفلسطينية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء
"الفلكية الفلسطينية" تحدد موعد عيد الفطر المبارك
الاحتلال يصدر قرار اعتقال إداري بحق معتقل من جنين المحتلة
الأشغال والتنمية تطلقان الخدمة الإلكترونية لبرنامج تحسين السكن
الاقتصاد: إصدار العدد 67 للوقائع الفلسطينية الخاص بالعلامات التجارية
"الشباب والثقافة" تدعو المؤلفين للحصول على رقم الإيداع لحماية
شُرطة غزة تُنهي ملفات "290" غارماً موقوفين على ذمم مالية
فلسطين اليوم
استشهاد شاب من مخيم عقبة جبر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الليلة الماضية
القائد النخالة: شعبنا الفلسطيني ما زال على عهد المقاومة وأكثر حيوية على مواجهة الاحتلال
الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي
الحية: الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة في القدس وليس أمامنا سوى التصدي لمخططاته
مصدر بوزارة المالية: سيتم صرف راتب كامل لموظفي السلطة الخميس القادم
الاحتلال يفرج عن اثنين من الصيادين اعتقلهما صباح اليوم في عرض بحر مدينة رفح
سما نيوز
استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحي برأسه في أريحا
قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار
جبارين: غزة مستعدة للمواجهة في أي لحظة وهناك وعد من قيادة حماس لانهاء ملف الأسرى
هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟
الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد حقوقنا المسلوبة
المجلس الوطني يؤكد رفضه لتصريحات المفوض العام للأونروا
اشتية يشارك عائلة الشهيد محمد اسحق حميد مائدة الإفطار في بلدة بيت عنان
القوى الوطنية: تصاعد جرائم الاحتلال يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية
عرب 48
إضراب مستشفى المقاصد: وعودات بحل الأزمة المالية خلال ساعات
شهيد في أريحا واعتقالات بالضفة
وقف العمل بمستشفى المقاصد باستثناء الحالات الطارئة
الاحتلال يعتقل 3 صيادين قبالة شواطئ غزة
تجميد مؤقت لأوامر هدم 10 مساكن بعمارة الطور
وفا
المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن ال ...
الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من نابلس
الاحتلال يقرر فتح معبر بيت حانون غدا الثلاثاء
نقل المعتقل الجريح نور الدين جربوع إلى المستش ...
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- 26 نيسان (أبريل)
- 2000م دعوة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال زيارة له لفرنسا لزعماء أوروبا وبشكل رئيسي الرئيس الفرنسي جاك شيراك المساعدة في تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط وكان عرفات في زيارة لفرنسا قبل ان تبدأ المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنتظر ان تستأنف يوم 28/4/2000م.
- 1993م وفاة فلسطينية أم لستة أطفال بعد إصابتها في رأسها برصاص جندي إسرائيلي.
- 1948م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (185) (الدورة الاستثنائية-2) الذي ينص على: أن الجمعية العامة اذ تعتبر حفظ النظام والأمن في القدس مسالة تعني الأمم المتحدة ككل تقرر ان تطلب من مجلس الوصاية ان يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية المدينة وسكانها وان يرفع إلى الجمعية العامة في اقرب وقت ممكن اقتراحات بهذا الشأن تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم (124) بأغلبية (44) صوتا ضد (3) وامتناع (2) عن التصويت.
- 1948م لواء هرئيل ولواء عتسيون التابعان لمنظمة الهاغاناه الإرهابية يشنان عملية بيوسي لاحتلال الأحياء السكنية الفلسطينية في القدس الغربية خارج البلدة القديمة (القطمون والشيخ جراح) بالإضافة إلى احتلال القرى الواقعة في الضواحي الشمالية والشرقية.
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