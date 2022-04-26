الاحتلال يبعد شاب عن الأقصى ويلزمه بدفع غرامة مالية

القدس المحتلة - الرأي:

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شاب مقدسي عن المسجد الأقصى، وألزمته بدفع غرامة مالية.

وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب المقدسي محمد حمدي دياب، شرط الحبس المنزلي، والإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر.