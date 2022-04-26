وزارة الحج السعودية تصدر بيانا بشأن "كثرة التصوير" في الحرم

مكة المكرمة-الرأي

دعت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى التفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بكثرة التصوير في الحرم المكي وفي أثناء أداء العمرة.

وقالت الوزارة في منشور لها عبر حسابها على منصة "توتير"، إن “كثرة التصوير في الحرم وأثناء العمرة تشغل المعتمر عن الخشوع وطاعة الله، وتزعج العابرين بجانبك، وقد تعرض الآخرين للاصطدام بك.

وأشارت إلى أنه عند الرغبة في التصوير داخل الحرم، يجب احترام خصوصية الآخرين في أثناء أدائهم للمناسك، وعدم تصوير أي موقف خاص.

وفي محاولة للتخفيف من أثر زحام المعتمرين في العشر الأواخر من شهر رمضان، نصحت الوزارة بارتداء كمامات نظيفة وجديدة، والاستماع إلى إرشادات المراقبين، وعدم الاستعجال في أداء المناسك، والامتناع عن حمل أمتعة كثيرة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن السماح لحاملي التأشيرة السياحية فيها بأداء مناسك العمرة إلى جانب التمتع بزيارة المواقع الثقافية والتراثية في مختلف مناطق المملكة.

وكانت السعودية فتحت أبوابها للزوار من مختلف أنحاء العالم، مع نظام التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019، حيث أصبح متاحًا للزوار والسياح استخدام هذه التأشيرة للأنشطة السياحية والعمرة في آن واحد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنه ستكون النسبة والحصة الأكبر للحج للعام 2022 للقادمين من خارج المملكة.