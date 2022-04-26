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تسجيل أعلى عدد معتقلين إداريين منذ خمس سنوات

26 نيسان / أبريل 2022 12:58

غزة - الرأي:

سجّلت أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، أعلى مستوى لها خلال الشهر الماضي، وهو الأكبر منذ خمس سنوات ونصف.

وطبقاً لمعطيات إدارة مصلحة سجون الاحتلال والتي نقلتها صحيفة "هآرتس"، فإنّ عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بلغ 581 معتقلاً إدارياً في الشهر الماضي.

وبالمقارنة مع عام 2016 ذروة انتفاضة القدس، فقد قُدّرت أعداد المعتقلين آنذاك بـ 610 معتقلين، وفقاً لمعطيات مصلحة السجون.

وتبيّن أنه بعد مطابقة المعطيات، فقد حدثت زيادة بـ109 اعتقالات منذ بداية العام الحاليّ، فيما كانت المرة السابقة التي حدثت فيها هذه الزيادة، في شهر أيار وتموز 2021، إبّان "هبّة الكرامة" ومعركة "سيف القدس".

كما تم إصدار 17 أمراً إدارياً في الشهر الماضي بحقّ فلسطينيين في الداخل المحتل.

يشار إلى أن الاحتلال يقوم بإصدار أوامر اعتقال اداري تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، ويمكن تمديدها لفترات غير محدودة، دون توجيه لائحة اتهام للمعتقل.

 

 

 

 

 

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