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حماس تنعى الشهيد عويدات وتشيد بتصدي شعبنا لجرائم الاحتلال

26 نيسان / أبريل 2022 02:48

حماس تنعى الشهيد عويدات وتشيد بتصدي شعبنا لجرائم الاحتلال
حماس تنعى الشهيد عويدات وتشيد بتصدي شعبنا لجرائم الاحتلال

الضفة المحتلة-الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية، الشهيد الشاب أحمد إبراهيم عويدات (20 عاماً)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها، بالرَّصاص الحيّ الليلة الماضية، أثناء تصديه وأبناء شعبنا لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني واعتدائها الوحشي على مخيم عَقْبة جَبِر، جنوب مدينة أريحا.

وبعثت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بخالص التعازي إلى عائلة الشهيد، وإلى جماهير شعبنا وشبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة، معربةً عن فخرها واعتزازها ببطولاتهم في التصدّي لإرهاب الاحتلال وجرائمه بحق أرضنا ومقدساتنا، مؤكدةً أنها لن تزيدنا إلّا إصرارًا وتمسكًا بحقوقنا المشروعة، ولن تكسر إرادتنا في المضي قدمًا في طريق النضال حتّى دحر الاحتلال، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

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