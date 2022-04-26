وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تفتتح مخفر مدينة حمد في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والآثار تعلن اكتشاف تمثال كنعاني بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد عويدات وتشيد بتصدي شعبنا لجرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: تدهور حالة أسير جريح ونقله إلى المشفى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى في زيارة لمركز التأهيل والإصلاح الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يزعم إحباط محاولة خطف جندي عبر نفق للمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف دفعة راتب شهر أبريل غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن أماكن ومواعيد عقد مقابلات الوظائف التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن حفل تكريم مركزي في ختام فعاليات رمضان .. الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل أعلى عدد معتقلين إداريين منذ خمس سنوات
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة والآثار تعلن اكتشاف تمثال كنعاني بخان يونس

26 نيسان / أبريل 2022 03:37

عنات
عنات

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار بغزة، عن اكتشاف تمثال كنعاني، في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال مدير عام الآثار والتراث الثقافي بالوزارة جمال أبو ريدة، "نعلن عن كشف أثري بموقع الشيخ حمودة الاثري في مدينة خان يونس والذي يرمز لأقدم حضارة إنسانية عاشت في مدينة غزة".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، "وجد أحد الفلاحين من منطقة شرق خان يونس أثناء فلاحته لأرضه رأس تمثال وقام مشكورًا بتسليمه للجهات المختصة والذي نشكره على عظيم صنيعه وانتماءه وحسه الوطني العالي بأهمية الحفاظ على الإرث التاريخي والإنساني لفلسطين ولشعبها على مدار التاريخ".

وذكر أبو ريدة أن الطاقم الفني المختص في الوزارة قام بفحص التمثال والذي تبين أنه يعود للمعبودة الكنعانية عنات وهي معبودة "الحب والجمال والحرب" ويبلغ عمر التمثال قرابة 4500عام.

وتابع "ظل هذا التمثال يعاند الزمن وشاهدًا على أحقية شعب فلسطين بأرضه وسمو حضارته وتراثه منذ فجر التاريخ ويدحض بذلك الرواية الصهيونية التي تزعم أن أرض فلسطين هي أرض بلاشعب لشعب بلا أرض".

وأكد أبوريدة أن اكتشاف التمثال يأتي ضمن من الاكتشافات الهامة التي تدرجها الوزارة لعرضها في متحف قصر الباشا.

مؤتمر السياحة والاثار عنات
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟