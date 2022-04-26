السياحة والآثار تعلن اكتشاف تمثال كنعاني بخان يونس

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار بغزة، عن اكتشاف تمثال كنعاني، في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال مدير عام الآثار والتراث الثقافي بالوزارة جمال أبو ريدة، "نعلن عن كشف أثري بموقع الشيخ حمودة الاثري في مدينة خان يونس والذي يرمز لأقدم حضارة إنسانية عاشت في مدينة غزة".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، "وجد أحد الفلاحين من منطقة شرق خان يونس أثناء فلاحته لأرضه رأس تمثال وقام مشكورًا بتسليمه للجهات المختصة والذي نشكره على عظيم صنيعه وانتماءه وحسه الوطني العالي بأهمية الحفاظ على الإرث التاريخي والإنساني لفلسطين ولشعبها على مدار التاريخ".

وذكر أبو ريدة أن الطاقم الفني المختص في الوزارة قام بفحص التمثال والذي تبين أنه يعود للمعبودة الكنعانية عنات وهي معبودة "الحب والجمال والحرب" ويبلغ عمر التمثال قرابة 4500عام.

وتابع "ظل هذا التمثال يعاند الزمن وشاهدًا على أحقية شعب فلسطين بأرضه وسمو حضارته وتراثه منذ فجر التاريخ ويدحض بذلك الرواية الصهيونية التي تزعم أن أرض فلسطين هي أرض بلاشعب لشعب بلا أرض".

وأكد أبوريدة أن اكتشاف التمثال يأتي ضمن من الاكتشافات الهامة التي تدرجها الوزارة لعرضها في متحف قصر الباشا.