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شهيد و3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

27 نيسان / أبريل 2022 09:13

الشهيد أحمد لطفي
الشهيد أحمد لطفي

جنين - الرأي

استشهد شاب وأصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة. 

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاما) من بلدة برقين متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرأس، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في أزقة المخيم ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان في جنين ومخيمها وقوات الاحتلال، التي أطلقت باتجاههم الاعيرة النارية، ما أدى إلى استشهاد الشاب مساد، وإصابة ثلاثة آخرين.

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