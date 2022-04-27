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الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة

27 نيسان / أبريل 2022 09:19

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 18 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال داهمت مخيم جنين شمال الضفة واعتقلت الأسير المحرر عاصم أبو الهيجا نجل القيادي الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا المحكوم بالسجن المؤبد تسع مرات والمعتقل منذ معركة المخيم عام 2002، حيث تم الاعتداء على عاصم بوحشية وتفجير أبواب المنزل، كما تم اعتقال المحرر يزن مرعي من المخيم، والمحررين ياسر أبو الرب والشيخ علاء أبو الرب وعلاء حنايشة من بلدة قباطية جنوب جنين.

وأضاف المكتب، أنه تم اعتقال المحرر عصام ريان من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، والمحرر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي رياض أبو صفية من بلدة بيت سيرا غرب رام الله، والمحرر محمد غيظان ونجله عبد العزيز من قرية قبيا غرب رام الله بعد أيام من اعتقال ابنهم علي، والشابين عمار وبراء حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأشار إلى أنه تم اعتقال المحرر محمد زهير أبو حفيظة من علار قرب طولكرم والمواطن وليد أبو تركي ونجله محمد من خربة قلقس قرب الخليل ومصطفى غنيمات من صوريف شمالا، والشابين إسماعيل سنقرط ويزن حمدان محمود، ومحمد الشيخ علي من القدس، فيما تم تسليم المحرر نسيم الطيطي من مخيم العروب شمال الخليل بلاغا لمقابلة المخابرات الصهيونـية.

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