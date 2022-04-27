وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمعالجة مشكلات الشباب بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تقرر سحب منتج "الأندومي" من الأسواق لفحصه وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل طلبة مشروع ( لسنا أرقاماً ) المتحدثين بالانجليزية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة ليلة وأيام عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تصدر التقرير الربعي الاول لإنجازاتها لعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تواصل حملتها لمكافحة حشرة البعوض وكالة الرأي الفلسطينية الأسير المريض أبو حميد يمر بمرحلة صحية حرجة وكالة الرأي الفلسطينية الدعوة والارشاد"اناث" بأوقاف رفح تنفذ "اليوم القرآني الأول" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على مقدسية بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تُنفذ مشروع إفطار الصائم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الحرارة أعلى من معدلها بحدود 5 درجات

27 نيسان / أبريل 2022 09:26

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، ان يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غدٍ الخميس، صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت الى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل، خماسينياً حارا الى حار جداً وجافاً مغبراً أحياناً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت، فيكون الجو خماسينياً مغبراً وحاراً الى حار جداً وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الى شمالية غربية رطبة نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا يتحول الى مائج في ساعات المساء والليل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟