ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيقل

سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا جديدًا مقابل الشيقل الإسرائيلي، فيما جاء أسعار العملات الرئيسية على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.31 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.66 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.52 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.18 شيقل
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27 نيسان / أبريل 2022 09:31
رام الله - الرأي
سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا جديدًا مقابل الشيقل الإسرائيلي، فيما جاء أسعار العملات الرئيسية على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.31 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.66 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.52 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.18 شيقل