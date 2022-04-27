ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيقل

رام الله - الرأي

سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا جديدًا مقابل الشيقل الإسرائيلي، فيما جاء أسعار العملات الرئيسية على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.31 شيقل

سعر صرف الدينار: 4.66 شيقل

سعر صرف اليورو: 3.52 شيقل

سعر صرف الجنيه: 0.18 شيقل