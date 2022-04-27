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ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيقل

27 نيسان / أبريل 2022 09:31

رام الله - الرأي

سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا جديدًا مقابل الشيقل الإسرائيلي، فيما جاء أسعار العملات الرئيسية على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.31 شيقل

سعر صرف الدينار: 4.66 شيقل

سعر صرف اليورو: 3.52 شيقل

سعر صرف الجنيه: 0.18 شيقل

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