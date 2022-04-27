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المفتي يدعو لمراقبة هلال شوال بعد غروب شمس السبت

27 نيسان / أبريل 2022 09:46

القدس المحتلة - الرأي

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم السبت المقبل، 29 رمضان 1443 هـ، الموافق 30 نيسان 2022.

وحث الشيخ حسين في بيان صحفي، من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على أحد الأرقام الآتية:

02-6260042،02-6260102، الفاكس:02- 6262495، الجوال: 0599-111984، والهاتف المتنقل: 050-5-748584.

ونوه إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

ودعا المواطنين إلى متابعة إذاعة صوت فلسطين وتلفزيون فلسطين مساء السبت، حيث سيتم الإعلان عبرها عن ثبوت هلال شوال أو تعذر ذلك بناءً على قرارنا بالخصوص.

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