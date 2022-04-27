الزكاة بالأوقاف تُنفذ مشروع إفطار الصائم

غزة-الرأي

وزعت لجنة زكاة دير البلح التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية 500 وجبة إفطار صائم في مدينة القدس وباحات المسجد الأقصى المبارك, بتبرع كريم من أهل الخير والإحسان.



بدوره ،أكد مدير اللجنة أ. محمد الخطيب أن المشروع, بمثابة رسالة دعم ووفاء لأهلنا في القدس الحبيبة، وتعزيزاً لصمودهم في وجه الاحتلال, منوهاً بأن المشروع جاء بالشراكة مع مؤسسة دولية شريكة، وبتمويل كريم من أبناء أمتنا العربية والإسلامية ،مشيداً بجهود المانحين المبذولة في اسناد أبناء القدس وشعبنا الفلسطيني, داعياً إلي مزيد من حملات التكافل والتعاضد بين مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني.

