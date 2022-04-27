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حماس تنعى الشهيد مساد وتدعو شعبنا لمواصلة التصدي للاحتلال

27 نيسان / أبريل 2022 03:03

الشهيد أحمد مساد
الشهيد أحمد مساد

الضفة المحتلة-الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد أحمد مساد (18 عاماً)، الذي ارتقى فجر اليوم في مخيم جنين، ملتحقاً بقوافل الشهداء، مشيدةً بالمقاومين والشباب الذين تصدّوا ببطولة لإرهاب الاحتلال واعتداءاته المتواصلة.

وأكدت حركة حماس في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنَّ الاقتحامات الهمجية وحملة الاعتقالات في مخيم جنين وقباطية، والاعتداء على منزل القائد الأسير جمال أبو الهيجا واعتقال نجله عاصم، لن تكسر إرادة شعبنا، بل ستزيده إصراراً على استمرار الثورة نحو الحرية وانتزاع الحقوق الوطنية المسلوبة.

ودعت الحركة الشباب الثائرين، في كلّ الميادين، وعلى امتداد المدن والقرى المحتلة، إلى مساندة جنين، والوقوف صفاً واحداً لكسر هذه الهجمة الصهيونية، ومواصلة التصدّي لها بكل قوّة وبسالة حتّى دحر الاحتلال.

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