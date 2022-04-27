صلاح: قدمنـا كافة التسهيلات أمام لجان فكاك الغارمين

غزة- الرأي:

أكد اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة: "أن كافة مراكز الشرطة قدّمت كافة التسهيلات اللازمة أمام اللجان المختصة بفكاك الغارمين بهدف تسوية أوضاعهم القانونية والإفراج عنهم".

وقدّم مدير عام الشرطة شكره لكل الجهات التي عملت على انهاء قضايا الغارمين متمنياً أن يأتي العيد المبارك وقد أُفرج عن كافة الموقوفين الغارمين في نظارات الشرطة، ومؤكداً على تقدير قيادة الشرطة للجهد الكبير الذي يساهم في التخفيف عن أبناء شعبنا وخاصة في هذه الأيام المباركة.

وأثنى اللواء صلاح على جهود كافة ضباط وأفراد الشرطة الذين ساهموا في تسهيل مهمة لجان فكاك الغارمين، معبراً عن سعادته بهذا العمل المبارك في خدمة أبناء شعبنا.

الجدير بالذكر أن الشرطة أفرجت منذ بداية شهر رمضان المبارك ما يزيد عن "1000" من الموقوفين الغارمين على ذمم مالية بعد تسوية أوضاعهم القانونية.

