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كشف جديد... الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غدًا

27 نيسان / أبريل 2022 04:04

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ سيكون للأسماء في الكشف الملحق الجديد.

وذكرت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17)، داعية المسافرين إلى إجراء فحص كورونا صباح الخميس في مركز شهــداء رفح الصحي ثم التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر. 

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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