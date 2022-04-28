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العثور في القدس على قنابل يدوية تعود لفترة الحروب الصليبية

28 نيسان / أبريل 2022 08:23

العثور في القدس على قنابل يدوية تعود لفترة الحروب الصليبية
العثور في القدس على قنابل يدوية تعود لفترة الحروب الصليبية

عثر علماء جامعة غريفيت الأسترالية في القدس على قنابل يدوية تعود إلى فترة الحروب الصليبية.

وتشير مجلة PLOS ONE، إلى أن العلماء اعتقدوا أن هذه الأواني مخصصة لتخزين الجعة والزيت أو الأدوية. ولكن اتضح لهم فيما بعد، أن هذه الأواني الخزفية التي تعود إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر، هي في الواقع قنابل يدوية قديمة.

وقد أثبت العلماء أن المادة الموجودة بداخل هذه الأواني هي مادة متفجرة محلية الصنع.

واكتشف الباحثون في بعض قطع هذه الأواني الخزفية بقايا مطاطية، كانت تستخدم بمثابة سدادة محكمة. بحسب العلماء.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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