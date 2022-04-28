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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة اليوم وأجواء خماسينيه

28 نيسان / أبريل 2022 09:14

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غدٍ الجمعة، خماسينياً حارا الى حار جداً وجافاً مغبراً أحياناً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل خماسينياً مغبراً وحاراً الى حار جداً وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى غربية رطبة نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا يتحول الى مائج في ساعات المساء والليل.

أما الأحد، فيكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلاً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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