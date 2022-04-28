الاحتلال يعتدي على المصلين في "الأقصى"

القدس المحتلة- الرأي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الاقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، واعتلت الاسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاه المصلين والمعتكفين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتعاملت طواقم جمعة الهلال الأحمر في القدس المحتلة، مع مئات الحالات المرضية في المسجد الأقصى خلال احياء ليلة القدر "ليلة 27 من رمضان 2022".

وقالت جمعية الهلال الأحمر في تصريح صدر عنها: "طواقمنا تعاملت مع 418 حالة مرضية في المسجد الأقصى، منهم إصابات بليغة جرّاء القفز عن جدار الفصل العنصري، وجرى نقل 23 حالة إلى المستشفى لتلقي العلاج المكثف". ــ

وأحيا نحو ربع مليون مصل، جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة، ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وكانت شرطة الاحتلال كثفت من تواجدها في مدينة القدس ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وخلال شهر رمضان، شهدت باحات الأقصى مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب تهديدات منظمات "الهيكل" المزعوم باقتحام الأقصى في عيد "الفصح العبري"، وإدخال "القرابين" وذبحها في الساحات.