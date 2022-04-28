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الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في الضفة و تجنيد 6 كتائب

28 نيسان / أبريل 2022 09:42

الضفة الغربية- الرأي

ذكرت مصادر عبرية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، قرر رفع حالة التأهب في الضفة المحتلة، من خلال تجنيد كتائب احتياط إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه بعد تقييم الوضع في الجيش، تقرر تجنيد 6 كتائب احتياط خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة الجهود في منطقة التماس في الضفة الغربية وكذلك سيتم تخصيص بعض الكتائب للقيادة الجنوبية والشمالية"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن قناة عبرية، أفادت يوم الأحد الماضي، بأن حوالي 1400 جندي "إسرائيلي" ينضمون إلى قوات الاحتلال، كما تم تعزيز القوات على خط التماس بـ 12 كتيبة أخرى.

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