وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنظم إفطاراً جماعياً لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: صحة البيئة برفح ينظم عدة جولات لمراقبة جودة مياه الشرب وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف (200) شيقل لـ 7362 موظف مستفيد من زكاة الفطر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تستنكر اعتداءات الاحتلال على سبسطية الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية "عيد الفطر" يطل حزيناً على فقراء غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تحدد أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في العراء بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى توجه المزارعين حول مكافحة الآفات وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يطلع على خدمات مستشفى الأندونيسى وكالة الرأي الفلسطينية حلوى العيد بغزة تصنعها أيدي النساء وتسوّقها أون لاين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

المفتي يحدد موعد صلاة عيد الفطر

28 نيسان / أبريل 2022 10:14

القدس المحتلة- الرأي

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، إن موعد صلاة عيد الفطر لهذا العام 1443ه، الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الصيفي للمسجد الأقصى المبارك.

ودعا المفتي العام، المواطنين لزيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، والتواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم.

ولفت إلى أن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، مشيرا إلى أنه يجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟