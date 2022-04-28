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الاحتلال يعتقل عدة مواطنين في الضفة الغربية

28 نيسان / أبريل 2022 10:27

الضفة الغربية- الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة مواطنين من محافظات مختلفة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن اعتقلت من قلقيلية الفتى ثابت ثابت، ووسام عز الدين سلمي، في العشرينات من عمرهما، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، المواطن صابر محمد الزماعرة من منطقة باب العمود، من سكان بلدة حلحول في الخليل، بعد إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنا من مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطناً على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق المدينة.

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