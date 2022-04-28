وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فلسطينياً من غزة على حاجز بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تضع حجر الأساس لبناء مدرسة جديدة في جباليا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلدية غزة تضبط "سـارقة" وتُعيد مصاغاً ذهبياً لصاحبه وكالة الرأي الفلسطينية مبـــاحث خان يونس تُنجز قضية سرقة مبلغ "53 " ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنظم إفطاراً جماعياً لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: صحة البيئة برفح ينظم عدة جولات لمراقبة جودة مياه الشرب وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف (200) شيقل لـ 7362 موظف مستفيد من زكاة الفطر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تستنكر اعتداءات الاحتلال على سبسطية الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية "عيد الفطر" يطل حزيناً على فقراء غزة
أخبار » أخبار الأسرى

نقل الأسير "أبو حميد" للمستشفى بعد تدهور صحته

28 نيسان / أبريل 2022 03:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد من عيادة "معتقل الرملة" إلى مستشفى "تل هشومير".

وقال النادي في بيان مقتضب، اليوم الخميس، "إن تدهورا جديدا طرأ على حالته الصحية، حيث يواجه وضعا صحيا خطيراً".

وبدأت الحالة الصحية للأسير "أبو حميد" بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين إصابته بورم على الرئة، وتمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله حينها إلى معتقل "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.

ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ بتلقيها.

يذكر أن المعتقل أبو حميد من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالمؤبد سبع مرات و(50 عاما).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟