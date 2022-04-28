منظمات وجمعيات تونسية تطالب باعتبار الاحتلال كياناً عنصرياً

فلسطين المحتلة - الرأي

طالبت أكثر من 40 منظمة وجمعية ونقابة تونسية، المجتمع الدولي بعزل الاحتلال الإسرائيلي واعتباره كياناً عنصرياً خارجاً على القانون الدولي.

وقالت النقابات ومنظمات المجتمع المدني في تونس، في بيان مشترك، إنها "تتابع بقلق عميق واستنكار شديد حملة القمع الشرسة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عموم أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم سكان القدس المحتلة، ومن تقييد لحرية العبادة ومنع وصول المُصلّين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى وإلى كنيسة القيامة لممارسة شعائرهم".

واعتبرت منظمات المجتمع المدني التونسي الموقعة على البيان، أن اعتداءات قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين تجاوز خطير لمبادئ القانون الدولي والإنساني وكافة المعاهدات والاتفاقيات، وخطة واضحة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس ولإفراغها من سكانها الشرعيين.

وأضاف البيان: "إزاء هذا الصلف والتعّنت والضرب عرض الحائط بكافة الأعراف الدولية، فإننا نرى أنه قد حان الوقت لعزل كيان الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي باعتباره كيانا خارجا عن القانون، ووضعه في القائمة السوداء للمجموعات والتنظيمات والدول التي تنتهك المبادئ الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة، وللقواعد الآمرة في القانون الدولي والدولي الإنساني".

وطالب النقابات والمنظمات التونسية بـ"التسريع بوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ووضعه تحت الحماية الدولية، ونُجدّدُ تأييدنا للحقّ الفلسطيني المشروع و غير القابل للتصرّف و التجاوز في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ومن المنظمات الموقعة على البيان: "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابات الإعلامية بالاتحاد العام التونسي للشغل".