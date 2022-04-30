رسالة تهديد ثانية تصل منزل رئيس حكومة الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

تلقت عائلة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "نفتالي بينيت"، اليوم الخميس، رسالة تهديد ثانية، موجهة هذه إلى المرة إلى نجله "يوني بينيت"، حيث احتوت الرسالة على رصاصة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أنه تم تسليم الرسالة إلى جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة، حيث باشرا بالتحقيق في الحادثة، بعدما وصلت أول أمس رسالة مشابهة واحتوت على تهديد وبداخلها رصاصة.

وتضمنت الرسالة الأولى عبارات تهديد مثل "سنصل إليكم"، حيث تولي جهات التحقيق أهمية كبيرة لهذه الرسالة قياساً بتهديدات أخرى بسبب إرفاق الرصاصة بها.

وأُرسلت رسالة التهديد الأولى إلى أحد أفراد عائلة "بينيت" وليس إليه مباشرة، وبحسب موقع "واينت" العبري، فإن عائلة "بينيت" تلقت التهديدات بالقتل في رعنانا حيث يعيش مع عائلته.

وأصدرت شرطة الاحتلال أمراً بحظر نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الجاري في هذه القضية، والمعلومات التي من شأنها أن تؤدي للكشف عن هوية المشتبه بهم.