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الطقس: أجواء خماسينية حارة وجافة ومغبرة أحياناً

29 نيسان / أبريل 2022 08:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، خماسينيا حارا الى حار جدا وجافا مغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبينت الدائرة أن الجو هذه الليلة سيكون غائماً جزئياً إلى صاف ودافئا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو خماسينيا مغبرا وحارا الى حار جدا وجافا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية.

والرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى غربية رطبة نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة ،والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا يتحول الى مائج في ساعات المساء والليل .

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