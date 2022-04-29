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تجدد اقتحام قوات الاحتلال للأقصى وإصابة مُصلين

29 نيسان / أبريل 2022 08:16

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عدد من المصلين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الجمعة، خلال تجدد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قد أصابت أكثر من 10 من المصلين والمعتكفين داخل المسجد، بعد مهاجمتهم بالضرب والاعتداء.

ولفتت إلى أن الجنود الإسرائيليين حاصروا نحو 1500 مصل في المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى وأطلقوا الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت تجاههم.

بدوره، أعلن الهلال الأحمر في القدس، إصابة ٣ شبان بمواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الاقصى المبارك، حيث تم تقديم الاسعاف الأولية لهم ونقلهم للمستشفى

وأوضح الهلال الأحمر في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال منعت وأعاقت عمل طواقم الإسعاف التابعة له من الدخول للمسجد الأقصى.

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