مواجهات إثر اقتحامات ليلية للاحتلال غرب رام الله

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، قريتي الجانية وبدرس غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وداهمت قوات الاحتلال قرية بدرس واقتحمت مقر المجلس القروي وشرعت بتفجير الأبواب والقيام بأعمال التخريب وصادرة أجهزة حواسيب وأجهزة تسجيل الكاميرات الخاصة بالمجلس.

واندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الرصاص المعدني على الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجانية وشرعت بإطلاق القنابل الغازية بكثافة على منازل المواطنين، وسط مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة.