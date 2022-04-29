وكالة الرأي الفلسطينية كيفية مشاهدة موقع أصدقائك على سناب شات وكالة الرأي الفلسطينية مخاطر صحية قد تصيبك بسبب قضم الأظافر وكالة الرأي الفلسطينية الطعام المصنوع في المنزل هو الأفضل لفقدان الوزن وكالة الرأي الفلسطينية ما هي جرثومة المعدة ؟ وكالة الرأي الفلسطينية قرار اتحادي بشطب لاعبان من سجلاته وكالة الرأي الفلسطينية الصفقات المجانية سلاح برشلونة فى ميركاتو الصيف وكالة الرأي الفلسطينية مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول فى شهر مايو وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "يضع حجر الأساس لبناء مدرسة جديدة في جباليا وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "جولات تفتيشية على الاسواق ومصانع الشيكولاته وكالة الرأي الفلسطينية "سواعد الشبابي " يطلق مشروع فك الغارمين بالوسطى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مواجهات إثر اقتحامات ليلية للاحتلال غرب رام الله

29 نيسان / أبريل 2022 08:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، قريتي الجانية وبدرس غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وداهمت قوات الاحتلال قرية بدرس واقتحمت مقر المجلس القروي وشرعت بتفجير الأبواب والقيام بأعمال التخريب وصادرة أجهزة حواسيب وأجهزة تسجيل الكاميرات الخاصة بالمجلس.

واندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الرصاص المعدني على الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجانية وشرعت بإطلاق القنابل الغازية بكثافة على منازل المواطنين، وسط مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟