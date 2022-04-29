مستوطنون يعتدون على مسجد "حسن بيك" في يافا

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتدى مستوطنون من جماعة "تدفيع الثمن" الإرهابية، الليلة، على مسجد "حسن بيك" في مدينة يافا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية على السور الشمالي للمسجد، ورسموا "نجمة داوود" باللون الأزرق.

وقال إمام وخطيب المسجد أحمد أبو عجوة: "إن الاعتداء على المسجد يأتي ضمن مسلسل طويل من الاعتداءات منذ النكبة وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن من نفذ الاعتداء يسعى لإشعال الأوضاع".

وحمّل "أبو عجوة" الشرطة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، موضحًا أن دورية شرطة تقف قرب المسجد، ورغم ذلك تم الاعتداء، ما يدل على وجود فشل ذريع.

وناشد الأهالي بتكثيف الحضور للمسجد الذي يعدّ من أهم المقدسات الإسلامية في المنطقة.