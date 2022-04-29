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أخبار » الأسرة و المجتمع

ما هي جرثومة المعدة ؟

29 نيسان / أبريل 2022 09:20

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جرثومة المعدة من الأمراض التي يصاب بها البعض، وتتسبب في التعرض للشعور بألم شديد في المعدة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الأسباب المؤدية للإصابة بها، وفقا لموقع "MEDICINENET" و "WEBMED"

ما هي جرثومة المعدة؟
 

جرثومة المعدة تعد بكتيريا سالبة ومن أبرز الأسباب المؤدية للتعرض للإصابة بالتهاب المعدة المزمن، وقد يزداد من الإصابة بالقرحة في المعدة،  وتسمى الإصابة بجرثومة المعدة في بعض الأماكن بكتريا القرحة.

ما هي أعراض الإصابة بجرثومة المعدة؟
 

تزداد فرص الإصابة بجرثومة المعدة بالعديد من الأعراض ومنها:

-التجشؤ.

-الانتفاخ.

-الغثيان والقيء.

-عدم ارتياح في البطن.

 -ألم بطن.

-الغثيان والقيء التي قد تشمل القيء الدم.

-براز ذات لون غامق.

-إعياء.

-انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم).

-قلة الشهية.

-إسهال.

-قرحة هضمية.

-حرقة.

-رائحة الفم الكريهة.

كيف يتم تشخيص جرثومة المعدة؟
 

يشتمل تشخيص الإصابة بجرثومة المعدة ومنها:

-اختبارات للأجسام المضادة في الدم.

-اختبار التنفس لليوريا.

-اختبارات البراز.

-عينات بالمنظار.

كيف يتم علاج جرثومة المعدة؟
 

يعتمد علاج جرثومة المعدة علي علاج الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب، وأيضا بالمضادات الحيوية، فهي الطريقة الأمثل لعلاج جرثومة المعدة وبالطبع يكون هذا الأمر تحت إشراف الطبيب.

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