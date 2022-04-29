وكالة الرأي الفلسطينية كيفية مشاهدة موقع أصدقائك على سناب شات وكالة الرأي الفلسطينية مخاطر صحية قد تصيبك بسبب قضم الأظافر وكالة الرأي الفلسطينية الطعام المصنوع في المنزل هو الأفضل لفقدان الوزن وكالة الرأي الفلسطينية ما هي جرثومة المعدة ؟ وكالة الرأي الفلسطينية قرار اتحادي بشطب لاعبان من سجلاته وكالة الرأي الفلسطينية الصفقات المجانية سلاح برشلونة فى ميركاتو الصيف وكالة الرأي الفلسطينية مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول فى شهر مايو وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "يضع حجر الأساس لبناء مدرسة جديدة في جباليا وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "جولات تفتيشية على الاسواق ومصانع الشيكولاته وكالة الرأي الفلسطينية "سواعد الشبابي " يطلق مشروع فك الغارمين بالوسطى
أخبار » الأسرة و المجتمع

الطعام المصنوع في المنزل هو الأفضل لفقدان الوزن

29 نيسان / أبريل 2022 09:22

11
11

مفتاح التغذية الشاملة هو تضمين الطعام المصنوع فى المنزل في نمط حياتك، والذي لن يغذي فحسب، بل سيعزز أيضًا وظيفة جسمك، حيث تعتبر الوجبات المنزلية مغذية وصحية نسبيًا، وبحسب موقع "health" فإن الطعام المصنوع في المنزل هو الأفضل لفقدان الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الأطعمة المصنوعة فى المنزل لفقدان الوزن.

فيما يلي بعض فوائد الأطعمة المصنوعة منزليًا لفقدان الوزن
 
1. مكونات صحية
 

العديد من الأطعمة المصنعة غنية بالزيت والملح والسكر عندما نصنع وجباتنا الخاصة فى المنزل، فإننا نعرف بالضبط المكونات التي نستخدمها والكمية التي نستخدمها من كل منها. يمكنك صنع الأطعمة السريعة المتوفرة في المطاعم ومنافذ الوجبات السريعة في المنزل بمكونات أقل بكثير وأكثر صحة.

2. تجنب الحساسية الغذائية
 

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بحساسية تجاه الطعام، فقد يكون تحضير وجباتك في المنزل مفيدًا للغاية. يمكنك تقليل احتمالية حدوث رد فعل تحسسي لأنك تتحكم في طبخك.

3. التحكم في الحصة او الكمية التى تتناولها
 

تقدم العديد من المطاعم ومنافذ الطعام كميات أكبر بكثير من الكميات الضرورية والمشكلة هي ، إذا كان الطعام أمامك ، فستستهلكه عند طهي طعامك بنفسك ، يمكنك اختيار كمية الطعام التي يتم توفيرها، وإزالة الإغراءات غير الضرورية.

من الضروري التخطيط لنظامك الغذائي ووجباتك عند دمجها في وجباتك بطريقة مناسبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟